In watchOS 10 en iOS 17 kun je bijhouden hoeveel tijd je buitenshuis in daglicht doorbrengt. Sensoren in de Apple Watch meten de lichtsterkte en zetten dit om naar grafieken. Zo weet je of je aan de aanbevolen tijdsduur buitenshuis komt. Deze tip legt uit hoe het werkt.

We zitten een groot deel van de dag binnenshuis naar schermen te staren. Vooral voor kinderen zou het goed zijn als ze vaker buitenspelen, in daglicht. Het zorgt voor productie van vitamine D, maar verkleint ook de kans dat je al op jonge leeftijd een bril nodig hebt.

Hoeveelheid daglicht meten met je Apple Watch

Om de hoeveelheid daglicht te meten hoef je niets te doen. Je hoeft dus geen schakelaar om te zetten of de functie te activeren. Het enige wat je moet doen is de Apple Watch dragen en zorgen dat deze niet bedekt is door een dikke jas of lange mouwen. Na een paar dagen heeft de Apple Watch voldoende metingen verzameld om een grafiek te laten zien:

Zo zie je hoeveel tijd je buiten in daglicht hebt doorgebracht:

Open de Gezondheid-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Gegevens. Tik op Geestelijk welzijn. Tik op Tijd in daglicht. Je ziet nu hoeveel tijd je in daglicht hebt doorgebracht per dag, week, maand of een langere periode.

Omdat deze functie pas in watchOS 10 en iOS 17 is ingevoerd zul je nog niet veel data hebben. Er zijn geen historische metingen van vóór watchOS 10 beschikbaar. Wel kun je handmatig data invoeren en met de knop Wijzig kun je een andere Apple Watch kiezen (mocht je meerdere hebben).

Een groot nadeel is dat deze functie minder goed zal werken als je lange mouwen draagt en als je in de wintermaanden een dikke jas met handschoenen draagt. Het daglicht kan dan niet doordringen tot de sensoren in de Apple Watch.

Waarom daglicht?

Uit studies blijkt dat kinderen die te veel tijd binnenshuis doorbrengen, sneller last kunnen krijgen van bijziendheid. Ook ontwikkelen hun ogen zich niet optimaal. Daglicht zorgt bovendien voor de productie van vitamine D, dat goed is voor je immuunsysteem, de bloeddruk en stress verlaagt, zorgt dat je beter slaapt en dat wonden sneller genezen. Buitenshuis ben je ook wat actiever door te wandelen en fietsen, waardoor je minder snel last krijgt van overgewicht. Volle zon is niet nodig: ook in de schaduw of op een bewolkte dag heeft daglicht een positief effect op je lichaam.

Hoeveel uren in daglicht

Het International Myopia Institute, dat zich bezighoudt met bijziendheid, adviseert het volgende:

Schoolgaande kinderen: 80-120 minuten per dag buitenshuis

Volwassenen: 10-30 minuten per dag buitenshuis

Daglicht meten van jezelf of kinderen

Vooral voor kinderen is blootstelling aan voldoende daglicht dus cruciaal. Heb je een kind met een eigen iPhone en Apple Watch, dan is het eenvoudig om regelmatig even in de Gezondheid-app te checken of er wel genoeg tijd buitenshuis is doorgebracht.

Heeft het kind alleen een Apple Watch en geen iPhone, dan wordt het wat lastiger. Apple biedt weliswaar Gezinsconfiguratie, maar dit werkt nog steeds niet bij Nederlandse en Belgische providers.

Apple doet nog meer om het risico op bijziendheid te verlagen. Zo is er de functie Schermafstand, om te zorgen dat je niet te dicht met je neus op het scherm van een iPhone of iPad zit. Je leest er meer over in onze aparte tip.