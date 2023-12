Apple brengt beta 1 van watchOS 10.3 uit

De nieuwste beta van watchOS 10.3 is er. In deze versie gaat Apple weer wat verbeteringen voor de Apple Watch toevoegen. We nemen je de komende weken mee met alle ontwikkelingen rondom de beta van watchOS 10.3.

Apple heeft in watchOS 10 veel wijzigingen doorgevoerd op de Apple Watch. Dat was niet naar ieders tevredenheid en daarom heeft Apple in watchOS 10.2 wat wijzigingen aangebracht. Zo kun je sinds die versie weer eenvoudig van wijzerplaat wisselen en hoef je het stoppen van een workout niet meer opnieuw te bevestigen. Zet Apple in watchOS 10.3 deze trend door? Daar komen we de komende weken achter, met de beta’s van watchOS 10.3.

Nieuwste watchOS 10.3 Beta

watchOS 10.3 Beta 1

12 december 2023 – De eerste beta van watchOS 10.3 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars. Mocht er nog iets nieuws ontdekt worden, dan werken we dit artikel bij met de nieuwste info.

watchOS 10.3 beta downloaden voor ontwikkelaars en testers

Ontwikkelaars kunnen de beta nu installeren via iPhone. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s voor de iPhone en Apple Watch te installeren. In plaats zet je een schakelaar om in de instellingen om beta’s te installeren. Dit doe je voor de iPhone via Instellingen > Algemeen > Software-update en voor de Apple Watch in de Watcha-app via Mijn Watch > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple ID die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van watchOS 10.3 komt later beschikbaar. Daarvoor moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt. De nieuwste publieke volgt altijd een aantal dagen na de nieuwste ontwikkelaarsbeta en zijn identiek aan elkaar.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn watchOS 10.3 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 10.3-beta’s. watchOS 10.3 wordt begin 2024 voor iedereen met een geschikte Apple Watch uitgebracht.

watchOS 10.3 Beta 1: 12 december 2023 (verschenen; buildnummer 21S5625c)

watchOS 10.3 definitief: januari/februari 2024 (verwacht)

Over watchOS 10.3

watchOS 10.2 wordt de derde aanvullende update van watchOS 10. In watchOS 10 zitten al veel nieuwe functies, zoals de gewijzigde bediening, vernieuwde standaardapps, widgets door aan de Digital Crown te draaien en meer. Inmiddels heeft Apple alle beloofde functies van watchOS 10 uitgebracht, dus we verwachten dat watchOS 10.3 er vooral voor zorgt dat de versie goed samenwerkt met iOS 17.3, waar wel nieuwe functies in verwacht worden.

Wil je meer weten wat er nieuw is in watchOS 10 en wat de nieuwste functies zijn, lees dan ons overzicht.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de beta’s, lees je in ons aparte artikel.