De afgelopen tijd horen we meermaals over valse meldingen van 112-oproepen dankzij de crashdetectie op de iPhone. Zo kan de crashdetectie onterecht af gaan bij achtbanen en komen er ook vaak onterechte meldingen vanuit skigebieden. Maar gelukkig zijn er ook nog verhalen waaruit blijkt dat de functie wél levens kan redden. Op Instagram plaatst de politie een bericht over hoe de crashdetectie een bewusteloze bestuurder kon helpen.



Bestuurder bewusteloos na ongeval, crashdetectie waarschuwt politie

Afgelopen weekend raakte een bestuurder betrokken bij een aanrijding in de regio Rotterdam. Als gevolg van de aanrijding, raakte de bestuurder bewusteloos. Het incident vond middenin de nacht plaats, waardoor het erg rustig was op de weg. Er waren dus geen medeweggebruikers in de buurt om de hulpdiensten in te schakelen.

Gelukkig had de bestuurder een iPhone 14 op zak. De iPhone 14 heeft dankzij de ingebouwde crashdetectie automatisch de hulpdiensten ingeschakeld. De sensoren in de telefoon detecteerde de impact van het ongeval en kon zo 112 bellen. Omdat de bestuurder niet meer reageerde, werd de melding automatisch doorgezet. Daarbij werd ook de exacte locatie van het ongeval meegestuurd, met als gevolg dat de politie en andere hulpdiensten snel ter plaatse konden zijn. De bestuurder werd uit zijn auto bevrijd en kon naar het ziekenhuis worden gebracht. Tijdens het plaatsen van het bericht was niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat.

Dit geval laat zien hoe de crashdetectie ook positief uit kan vallen. Alle iPhone 14-modellen, net als de meest recente Apple Watches uit 2022, zijn voorzien van de crashdetectie. Dankzij de detectie kunnen levens gered worden, helemaal als je als bestuurder bewusteloos bent zoals het geval is in Rotterdam. De afgelopen iOS-updates heeft Apple telkens het algoritme verbeterd, om te voorkomen dat er (te vaak) onnodige meldingen gedaan worden. Mocht het toch gebeuren dat er een onterecht een ongeluk gedetecteerd wordt, adviseert Apple om het gesprek met de hulpdiensten niet af te kappen maar te vertellen dat de melding vals is en er niets aan de hand is.

Overigens hebben veel auto’s sinds 2018 al standaard een soortgelijke functie, genaamd eCall. Ook daarmee worden de hulpdiensten automatisch ingeschakeld als er sprake is van een ongeluk.

