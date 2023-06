Later dit jaar verschijnt watchOS 10, maar welke toestellen zijn eigenlijk geschikt? In dit artikel lees je meer over de compatibiliteit van watchOS 10 en de geschikte modellen.

Vorig jaar viel de Apple Watch Series 3 al af bij de komst van watchOS 9 , ondanks dat Apple dit model op moment van aankondiging van de update nog wel verkocht. Zo’n situatie hebben we dit jaar gelukkig niet: alle modellen die Apple nu verkoopt krijgen de update naar watchOS 10. Maar hoe zit het met de wat oudere modellen die al jaren niet meer in Apple’s assortiment zitten? Ook daarvoor is er goed nieuws. Dit zijn de toestellen die geschikt zijn voor watchOS 10:

watchOS 10 is de grote nieuwe update voor de Apple Watch van 2023. De update brengt belangrijke en grote nieuwe functies naar de Apple Watch , maar je vraagt je misschien af: is mijn Apple Watch geschikt voor watchOS 10 ? Het goede nieuws is dat alle modellen die watchOS 9 ondersteunen, ook geschikt zijn voor watchOS 10 .

watchOS 10 is de aankomende grote update voor de Apple Watch, die in het najaar van 2023 verwacht wordt. watchOS 10 wordt naar alle waarschijnlijkheid aangekondigd tijdens de WWDC 2023, in juni van dit jaar. watchOS 10 biedt vermoedelijk verbeteringen voor de apps op je Apple Watch, nieuwe sportfuncties en andere optimalisaties. We verwachten dat de update verschijnt voor de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Hier lees je alles wat we al weten over watchOS 10 en lees je meer over het besturingssysteem voor de Apple Watch.