Een bug op de iPhone zorgt ervoor dat sommige wekkers geen geluid geven. Maar er is goed nieuws: Apple zegt te werken aan een oplossing, die vermoedelijk in een toekomstige iOS-update uitgebracht wordt.

Veel mensen gebruiken hun iPhone of andere smartphone als wekker, simpelweg omdat deze vaak toch al op het nachtkastje ligt op te laden. De iPhone-wekker maakt je dan met geluid, trillingen en een oplichtend scherm wakker. Maar de laatste tijd duiken er berichten op dat het geluid van de iPhone-wekker ontbreekt. Op TikTok klagen meerdere gebruikers over het probleem met een stille iPhone-wekker, zo meldt de Today Show op de Amerikaanse zender NBC.

iPhone wekker geeft soms geen geluid meer

De getroffen gebruikers zeggen dat ze door het ontbreken van het geluidje, niet op tijd wakker gemaakt worden. Joanna Stern van The Wall Street Journal informeerde bij Apple en kreeg een geruststellend antwoord. Apple zegt dat het op de hoogte is van het probleem waarbij “sommige wekkers” geen geluid afspelen en dat er aan een oplossing gewerkt wordt. Het is niet duidelijk om welke wekkers het precies gaat. Je kunt op de iPhone losse wekkers instellen, maar ook een wekker op basis van je slaapschema. Dit gaat in beide gevallen via de standaard Klok-app.

Wij zijn vooral benieuwd of jij ook last hebt (gehad) van dit probleem. Laat het ons weten in de poll.

Bekijk ook iPhone als wekker gebruiken Je kunt de iPhone als wekker gebruiken, om 's ochtends vroeg op tijd wakker te worden of om nog even te snoozen. In deze tip lees je hoe je de wekker op de iPhone kunt instellen, het volume van het alarmgeluid aanpast en met je favoriete muziek wakker wordt.

Gebruikers op TikTok melden dat het opgelost kan worden door de aandachtsdetectie van Face ID gedeeltelijk uit te schakelen. Deze functie checkt of je naar het scherm kijkt, waardoor geluiden van meldingen verlaagd worden en het scherm niet zomaar gedimd wordt. Je vindt deze instelling bij Instellingen > Face ID en toegangscode > Voorzieningen aandachtsdetectie.

Het is zeker niet de eerste keer dat er een probleem met een iPhone-wekker optreedt. Bij iOS 11 speelde er ook een wekker-bug waardoor er geen geluid was. Mocht je last hebben van het probleem en de eerder genoemde oplossing geen effect hebben, dan kun je altijd nog (tijdelijke) een alternatieve wekkerapp op de iPhone proberen. Wat je ook kan doen is om een wekker op je HomePod in te stellen of om je Apple Watch als wekker te gebruiken. Genoeg mogelijkheden dus, totdat Apple dit probleem met een iOS-update heeft opgelost.