Fanatieke Apple Watch-dragers doen er alles aan om hun ringen vol te maken. Door dertig minuten per dag te trainen, minstens twaalf keer per dag een minuut lang in een uur te staan en voldoende calorieën te verbranden, maak je de gekleurde ringen vol. Maar soms lukt dat simpelweg niet, hoe graag je dat ook zou willen. Al langer vragen gebruikers om een zogenaamde rustdag en in tijden van corona en lockdowns, is zo’n functie actueler dan ooit.



Waar blijft de rustdag voor Apple Watch Activiteit-app?

Apple heeft de afgelopen jaren allerlei functies voor de Apple Watch uitgebracht die je moeten motiveren om genoeg te bewegen. Je kan je activiteiten delen met een vriend of vriendin, een Apple Watch-wedstrijd houden en er zijn maandelijkse persoonlijke uitdagingen die je motiveren om beter te presteren dan de maand ervoor. Apple organiseert van tijd tot tijd ook Apple Watch-uitdagingen, zoals deze maand. Apple daagt je uit om zeven dagen op rij al je ringen vol te maken, met als beloning een speciale medaille.

Maar in deze tijd waarbij de (gedeeltelijke) lockdown eerder een regel is dan een uitzondering en mensen door (mogelijke) besmettingen al dan niet uit voorzorg in quarantaine moeten, is het behalen van je ringen moeilijker dan ooit. Helemaal als je sowieso al moeite hebt met het volmaken van je ringen, gooien de huidige maatregelen vaak roet in het eten. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar waarbij het lastig is om elke dag al je ringen vol te maken, zoals ziekte of een blessure. En wat te denken van gebruikers die vanwege hun werk geen Apple Watch mogen dragen, zoals in de zorg.

Het instellen van een (geplande) rustdag kan hier een oplossing voor zijn. Zo’n rustdag geeft je de mogelijkheid om bij te komen van een lichte blessure of ziekte, zonder dat je activiteitenstreak verbroken wordt. Het is nu zo zonde dat een reeks van activiteitringen verbroken wordt door invloed van buitenaf. Ik heb al vaak genoeg meegemaakt dat mijn motivatie om het vullen van de ringen weer op te pakken daardoor flink gedaald is. Een rustdag kan het een stuk haalbaarder maken, zonder dat dit het volmaken van de ringen te makkelijk maakt.

Belangrijk bij een rustdag is dat het daardoor niet te makkelijk moet worden om vals te spelen. Apple zou je bijvoorbeeld een bepaald aantal rustdagen per maand kunnen geven of je extra belonen als je geen rustdag gebruikt. Een rustdag op deze manier voorkomt dat je je streak niet verliest, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat de uitdaging behouden blijft (en er zelfs een extra uitdaging bij komt voor degene die écht alles willen halen). Bovendien voorkomt dit het valsspelen, door bijvoorbeeld achteraf handmatig een workout toe te voegen.

Bovendien is sporten en in beweging blijven in deze tijd een grotere uitdaging dan ooit. Sportscholen zijn vaak gesloten en sporten in wedstrijdverband is vaak niet mogelijk. Je kan natuurlijk wel thuis aan de slag en wat dat betreft komt Apple Fitness+ als geroepen. Maar ja, voordat dat officieel in Nederland en België beschikbaar is, ben je zomaar een jaar verder.

Aanpassen van doelen stap in de goede richting

Apple heeft in watchOS 7 wel een wijziging doorgevoerd die een stap in de goede richting is. Je kan nu niet alleen je bewegingsdoel, maar ook de andere doelen van de Activiteit-app wijzigen. Je kan daardoor (tijdelijk) je doelen naar beneden bijstellen, waardoor het volmaken van je ringen ook op rustigere dagen nog haalbaar is. Maar dit moet nog allemaal handmatig en kan ook niet met terugwerkende kracht ingesteld worden. Ook is het niet mogelijk om dit zelf in te plannen. Het is daardoor nog wat teveel gedoe om dit als vervanging van een rustdag te gebruiken.

Zie jij zo’n rustdag wel zitten of gooit dit voor jou het hele concept van de activiteitringen in de war? Laat het ons weten in de reacties.