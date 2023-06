watchOS 10 wijzerplaten

Zeg je een grote nieuwe watchOS-update, dan zeg je nieuwe wijzerplaten. Dit jaar heeft Apple met watchOS 10 helaas maar twee nieuwe wijzerplaten toegevoegd, maar het zijn er wel twee die een lach op je gezicht zullen toveren. De bekende hond Snoopy heeft samen met zijn vriendje Woodstock zijn weg gevonden naar de Apple Watch en er is een vrolijk gekleurde wijzerplaat waarbij de kleuren gedurende de dag veranderen.

Snoopy-wijzerplaat: animaties terwijl je klokkijkt

Na Mickey en Minnie Mouse en de personages van Toy Story, is er nu opnieuw een figuurtje die zijn opwachting maakt op de Apple Watch. Snoopy en Woodstock hebben hun eigen wijzerplaat gekregen, waarbij je zelf de achtergrondkleur kan kiezen. De achtergrond heeft wat weg van een ouderwetse striptekening, waarbij je ook nog zelf de cijfers op de wijzerplaat kan aanpassen. Het leuke van deze wijzerplaat is dat je elke keer een leuke animatie ziet zodra je je pols optilt en het scherm oplicht. Er zijn talloze animaties: van Snoopy met een typmachine waarbij hij een papierprop tegen de wijzers van de klok gooit tot Snoopy op een surfplank waarbij een golf water over het gehele scherm beweegt.

Je kan zelf de achtergrondkleur van de wijzerplaat bepalen en op zondag zie je elke keer een andere kleur. Het leuke is ook dat de animaties beinvloed worden door het weer op jouw locatie. Zo zien we Snoopy zonnend op het dak van z’n hok liggen, maar als het regent lopen de regendruppeltjes langs het scherm. In de always-on modus ligt Snoopy rustend op het dak van z’n hok.

Palet-wijzerplaat: een vrolijk kleurverloop

De tweede nieuwe wijzerplaat in watchOS 10, is de Palet-wijzerplaat. Zoals de naam al zegt bevat deze wijzerplaat een palet aan kleuren. Het is een analoge wijzerplaat waarbij de kleuren meebewegen met de tijd. In de loop van de dag zie je de kleuren dus veranderen. Je kan kiezen voor een enkele kleur in een verlooptint, maar ook voor een set aan kleuren in een bepaalde tint. Denk aan okergeel voor kleuren als rood, oranje en geel. Bij deze wijzerplaat kun je in elke hoek een complicatie kwijt, dus je houdt ook altijd zicht op de belangrijkste functies.

Kleine wijzigingen voor alle wijzerplaten

Tot slot is er nog een aantal wijzigingen voor wijzerplaten en het gebruik in het algemeen, die we je niet wilden onthouden:

Het is niet meer mogelijk om snel tussen wijzerplaten te wisselen door naar links en rechts te vegen. Je moet nu eerst naar de bewerkmodus gaan door de wijzerplaat ingedrukt te houden.

Het wijzigen van complicaties is veranderd. In plaats van een hele lange lijst met alle complicaties van alle apps, zie je eerst een aantal suggesties met daaronder een lijst met geschikte apps. Tik op een app om alle complicaties van die app voor die wijzerplaat te zien.

Bij de Wayfinder-wijzerplaat op de Apple Watch Ultra kun je niet meer naar de nachtmodus gaan door te draaien met de Digital Crown. In plaats daarvan moet je dit nu handmatig kiezen bij het wijzigen van de wijzerplaat. Daar vind je nu ook een nieuwe automatische modus.

De Siri-wijzerplaat heeft geen ondersteuning voor de nieuwe Apple Watch-widgets.

Het wijzigen van de cijfers bij de wijzerplaat Metropolitaans werkt iets anders. Je moet nu eerst op de wijzerplaat tikken en pas dan kun je met de Digital Crown draaien.

Meer over watchOS 10

watchOS 10 verschijnt later dit jaar voor de Apple Watch. Lees meer over welke Apple Watches geschikt zijn voor watchOS 10. Om de update te kunnen installeren, heb je wel een iPhone XS of nieuwer met iOS 17 nodig. Op dit moment is de beta van watchOS 10 beschikbaar. Lees ook ons artikel met de beste watchOS 10 functies.