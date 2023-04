iPadOS 17 wensen: deze iPad-verbeteringen willen we zien

Apple heeft nog steeds veel werk aan de winkel als het om de iPad-software gaat. Met iPadOS 17 die binnenkort aangekondigd wordt, heeft Apple weer een nieuwe kans om te laten zien wat de iPad allemaal in huis heeft. In dit artikel lees je wat onze wensen zijn voor iPadOS 17.

iPadOS 17 wensen

De iPad is de afgelopen jaren, mede dankzij de M1- en M2-chips, enorm krachtig geworden. Qua hardware staat de line-up als een huis, maar aan de kant van de software is er nog genoeg te wensen over. Ieder jaar hopen we weer dat Apple met de nieuwe iPadOS-versie (deze keer iPadOS 17) een slag slaat. Hoewel Apple daar vorig jaar een poging toe gedaan heeft, hopen we dat het dit jaar beter uitpakt. Over onze concrete wensen voor iPadOS 17, ben je hier aan het juiste adres. Daarbij laten we onze wensen voor iOS 17 voor de iPhone buiten beschouwing, want die hebben we eerder al uitgebreid uitgelicht en willen we ook graag op de iPad zien.

#1 Betere multitasking, Stage Manager terug naar de tekentafel

Al jarenlang is er bij grootgebruikers van de iPad (Pro) de roep om betere multitasking waarbij meer mogelijk is dan alleen maar twee apps naast elkaar openen. Met Stage Manager in iPadOS 16 werd dit voor een deel realiteit, maar gebruikers waren niet allemaal laaiend enthousiast. Stage Manager bleek vaak toch te beperkt, onduidelijk in de werking en al met al niet helemaal waar gebruikers op hoopten. Apple was door de aanhoudende kritiek genoodzaakt om Stage Manager en iPadOS 16 uit te stellen, waardoor de update later uit kwam dan iOS 16. Ook de ondersteuning voor externe displays als onderdeel van Stage Manager werd nog apart uitgesteld.

Wat ons betreft hoeft Apple niet het wiel opnieuw uit te vinden (zoals ze met Stage Manager geprobeerd hebben te doen), maar het gewoon eenvoudiger maken om meerdere apps in verschillende formaten vensters tegelijkertijd te gebruiken. Dat hoeft wat ons betreft echt niet helemaal speciaal in een aparte Stage Manager-achtige modus, maar meer als uitbreiding van de bestaande Split View en Slide Over-mogelijkheden. Of maak Stage Manager logischer en duidelijker in het gebruik, waardoor het misschien iets meer als macOS werkt.

#2 Meer Mac-achtige functies

De afgelopen jaren wordt vaak geklaagd dat de Mac steeds meer als iOS- en iPadOS voelt. Dat gevoel komt ook niet uit de lucht vallen: veel apps en functies van de iPhone en iPad hebben de laatste jaren hun weg gevonden naar de Mac. Maar wat ons betreft is het tijd dat de iPad iets meer als de Mac gaat worden. De chip zit er al in, dus gebruik die dan ook! De M1- en M2-chip in de recente iPads voelt zwaar onderbenut. Alleen de volledige ondersteuning voor externe schermen vereist deze Mac-chip, maar verder wordt er niets extra’s mee gedaan. Daarbij moeten we ook meteen weer denken aan ons eerste punt. Breng bijvoorbeeld Mission Control naar de iPad, waardoor de multitasking verbeterd wordt en het wisselen tussen apps logischer en eenvoudiger is. En zorg ervoor dat de standaardapps meer te bieden hebben en er minder uit zien als een opgeblazen iPhone-app. De afgelopen jaren zagen we al dat Apple dat pad langzaam aan het bewandelen is, maar het kan wat ons betreft nog verder gaan.



Groeit de iPad dit jaar dichter naar de Mac toe, in plaats van andersom?

#3 Design meer toegespitst op grotere iPad-scherm

Ondanks dat de iPad met iPadOS zijn eigen besturingssysteem heeft, is het nog steeds overduidelijk een variant van iOS. Dat merk je bijvoorbeeld aan het toegangsscherm en het beginscherm, waarbij alles net als op je iPhone in een vast raster gezet moet worden. Op een kleiner iPhone-scherm begrijpen we dat nog wel, maar op het grote scherm van een iPad vinden we dat anno 2023 toch een vreemde keuze. Moet je voorstellen als je Mac-bureaublad net zo beperkt zou zijn! Ook het toegangsscherm met de meldingen verdient op de iPad een upgrade, waarbij de breedte van het scherm veel meer benut mag worden. Denk aan kolommen met meldingen en widgets naast elkaar. Dat brengt ons ook meteen bij het vierde punt.

#4 Alle iOS 16- en iOS 17-functies naar de iPad

Vorig jaar vernieuwde Apple met iOS 16 het toegangsscherm van je iPhone. Er kwamen widgets, de mogelijkheid om het lettertype van de klok aan te passen en meer dynamische achtergronden. Maar de iPad? Die bleef zitten met hetzelfde toegangsscherm als ervoor. We hopen (en verwachten) dat deze verbetering van vorig jaar met iPadOS 17 ook naar de iPad komt. Dat zagen we al eens eerder gebeuren: de widgets en appbibliotheek van iOS 14 kwamen met iPadOS 15 ook eindelijk naar de iPad. Wel hopen we dat de mogelijkheden en indeling van het iPad-toegangsscherm specifiek voor de grotere schermen wordt aangepast en dat Apple niet een opgeblazen versie van het iPhone-toegangsscherm naar de iPad brengt.

En het is te hopen dat Apple dit jaar niet weer diezelfde fout maakt, door in iOS 17 functies toe te voegen die nog niet op de iPad beschikbaar zijn. Functies die prima passen op een iPad, moeten wat ons betreft ook tegelijkertijd met de iPhone-versie beschikbaar komen. Er is geen reden om daar een jaar mee te wachten.

#5 Rekenmachine-app, hoe moeilijk kan het zijn?

Afgelopen jaar bracht Apple, na ruim tien jaar afwezigheid, de Weer-app naar zowel de iPad als de Mac. De grote afwezige was nog altijd de Rekenmachine-app. Deze vind je al sinds mensenheugenis op de iPhone en Mac en sinds een aantal jaar ook op de Apple Watch. Waar blijft dan toch die iPad-versie? Niemand die het weet, behalve Apple. Wat ons betreft behoort een rekenmachine tot de standaard uitrusting van elke computer, groot of klein. In een interview een aantal jaren geleden gaf Apple aan dat ze een goede reden moeten hebben om de app uniek te maken op de iPad. Wat ons betreft zijn Slide Over, Split View en de mogelijkheid om het snel te kunnen openen vanuit het Bedieningspaneel al redenen genoeg om de app naar de iPad te brengen.

#6 Meerdere accounts, met kindaccount

We hebben het idee dat deze wens al minstens tien jaar op ons verlanglijstje staat, maar we blijven hem noemen: de mogelijkheid tot meerdere accounts. Op een Mac is dat al de normaalste zaak van de wereld, maar op een iPad (die ook vaak binnen een huishouden door meer mensen gebruikt wordt) ontbreekt die optie nog altijd. Apple heeft natuurlijk liever dat iedereen in huis een eigen iPad heeft (inclusief kinderen), maar wat ons betreft misstaat een aparte kindermodus zeker niet. Voor het onderwijs heeft Apple wel al iets soortgelijks gemaakt, waarbij iedereen met z’n eigen account kan inloggen.

#7 Scribble-handschriftherkenning in het Nederlands

Alle huidige iPad-modellen werken met de Apple Pencil. De schrijfpen is inmiddels een handige tool geworden om mee te tekenen en te schrijven, maar ook om de iPad mee te bedienen. Ingebakken in iPadOS zit dan ook een handschriftherkenning, zodat je niet telkens hoeft te wisselen tussen tekenen en typen, maar gewoon je berichtjes kan schrijven. Ondanks dat deze functie er al jaren is, ontbreekt ook al jaren de ondersteuning voor Nederlands. Onze wens is dan ook dat Apple met iPadOS 17 een inhaalslag gaat maken met ondersteuning voor handschriftherkenning in het Nederlands, samen met nog een aantal andere Apple-functies die niet in Nederland en België werken.

Bekijk ook Deze Apple-diensten en -functies zijn nog niet in Nederland en België beschikbaar Apple kondigt aan de lopende band nieuwe producten, diensten en functies aan, maar lang niet alles is ook meteen in Nederland en België te gebruiken. In dit overzicht vind je de belangrijkste nieuwe producten en diensten die nog niet in Nederland en België beschikbaar zijn.

Heb jij nog meer wensen voor iPadOS 17? Laat het ons weten in de reacties. iPadOS 17 wordt vermoedelijk tijdens de WWDC 2023 aangekondigd, die van start gaat op maandag 5 juni 2023. De presentatie met onder andere iOS 17 en iPadOS 17 wordt die avond vanaf 19:00 gehouden. Lees ook onze verwachtingen van de WWDC 2023, met alles wat er tijdens de keynote mogelijk aangekondigd wordt.