Het is de afgelopen tijd behoorlijk stil rondom de Apple Watch. Apple heeft wel nieuwe kleuren bandjes uitgebracht voor het voorjaar en eerder dit jaar verscheen er met watchOS 10.3 nog een nieuwe wijzerplaat. Maar echt nieuwe softwarefuncties hebben wel al een tijdje niet meer gezien. watchOS 10.4, die nu beschikbaar is, brengt daar een klein beetje verandering in.

watchOS 10.4 nu beschikbaar

watchOS 10.4 bevat zoals gezegd geen handige nieuwe functies, maar toch raden we aan de update te installeren. Dankzij deze versie kun je namelijk meerdere nieuwe emoji gebruiken, waaronder een schuddend hoofd, paddenstoel, gebroken ketting en meer. Ook zijn er nieuwe emoji van personen en lichamen in tegengestelde richting.

Daarnaast is er een vernieuwde instelling voor Tik om volledige melding te tonen. Deze optie was al beschikbaar en zorgt ervoor dat de inhoud van de melding pas getoond wordt als je erop tikt. Maar met watchOS 10.4 kun je dit nu ook laten tonen door twee keer op het scherm te tikken. Dit voorkomt dat meldingen per ongeluk getoond worden als je eenmaal tikt.

Bovendien is Apple Pay in combinatie met AssistiveTouch qua beveiliging aangescherpt. Je hebt nu altijd een toegangscode nodig en bovendien wordt twee keer op de zijknop drukken niet meer ondersteund. Dit geldt uiteraard niet als je gewoon Apple Pay zonder AssistiveTouch gebruikt.

De update voegt ook nieuwe kleurtjes toe voor je wijzerplaat, die horen bij de voorjaarsbandjes van 2024. Verder draait de update vooral om verbeterde beveiliging en bugfixes. Zo heeft Apple een probleem opgelost met spookaanrakingen, waardoor de Apple Watch aanrakingen dacht te registreren.

Releasenotes watchOS 10.4

Dit zijn de volledige releasenotes van watchOS 10.4:

watchOS 10.4 bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder: Met de instelling ‘Tik om volledige melding te tonen’ kun je nu tweemaal tikken om de gehele melding te zien

Voor het gebruik van Apple Pay met ‘Bevestig met AssistiveTouch’ is voor extra beveiliging een toegangscode nodig en tweemaal drukken op de zijknop wordt niet ondersteund

Er is een probleem verholpen waarbij sommige gebruikers foutieve schermaanrakingen ervoeren

Er is een probleem verholpen dat er bij sommige gebruikers toe leidde dat contacten niet met de Apple Watch werden gesynchroniseerd Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/kb/HT201222

watchOS 10.4 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.