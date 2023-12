Toen Apple afgelopen september watchOS 10 uitbracht, moesten veel Apple Watch-gebruikers wennen aan de vernieuwde interface en gewijzigde bediening. Hoewel we aan de meeste veranderingen wel gewend geraakt zijn, is er nog altijd één wijziging die bij veel gebruikers negatief uitpakte. Het is sinds watchOS 10 niet meer mogelijk om snel tussen wijzerplaten te wisselen door te vegen. Sommige gebruikers waren er blij mee, maar veel Apple Watch-eigenaren miste de functie juist. Voor hen is er nu goed nieuws, want in watchOS 10.2 is de functie weer terug. watchOS 10.2 is nu voor iedereen beschikbaar.

watchOS 10.2 beschikbaar

De functie om tussen wijzerplaten te wisselen is dus weer terug in watchOS 10.2, maar je moet dit wel eerst inschakelen. De grootste verandering ten opzichte hoe het eerst was, is dat het nu dus een keuze is of je dit wel of niet wil gebruiken. Wil je het niet gebruiken, dan laat je de schakelaar gewoon uit. Dit voorkomt ook dat je wijzerplaat per ongeluk verwisseld wordt. Wil je het wel gebruiken, dan zet je het gewoon aan. Je doet dit bij Instellingen > Klok > Veeg om andere wijzerplaat te kiezen.

Maar watchOS 10.2 biedt nog meer. Zo voegt de update ondersteuning toe voor sleutelverificatie voor contacten in iMessage en zorgt watchOS 10.2 ervoor dat de Apple Watch ook goed samenwerkt met de nieuwe mogelijkheden van Apple Music in iOS 17.2. Tot slot heeft Apple nog een aantal problemen opgelost met deze nieuwe versie.

Releasenotes watchOS 10.2

Dit zijn de officiële releasenotes van watchOS 10.2 voor de Apple Watch:

watchOS 10.2 bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder: Bekijk automatisch het huidige onderdeel wanneer je in de buurt bent van de HomePod (2e generatie) of de HomePod mini waarop media wordt afgespeeld vanuit Muziek of Podcasts (beschikbaar op de Apple Watch Series 6 en nieuwer en de Apple Watch Ultra)

Schakel in Instellingen de mogelijkheid in om een andere wijzerplaat te kiezen door te vegen

Schakel in Instellingen de mogelijkheid in om het beëindigen van work-outs te bevestigen

Geef prioriteit aan het volume van de muziek of de stem van de trainer in de meeste work-outs in Fitness+

Er is een probleem verholpen dat ertoe kon leiden dat wijzerplaten die in de Watch-app op de iPhone waren toegevoegd niet op de Apple Watch verschenen Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/kb/HT201222

watchOS 10.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

