In watchOS 10 gaat er veel veranderen: een nieuwe interface, veel nieuwe functies en een gewijzigd ontwerp. In dit artikel lees je over de belangrijkste functies van watchOS 10 en de veranderingen die er op de Apple Watch aan zitten te komen.

De beste watchOS 10 functies

Voor de aankondiging van watchOS 10 leek het er al op dat het een grote update zou worden. Nu de update aangekondigd is en de beta van watchOS 10 beschikbaar is, weten we eindelijk welke functies watchOS 10 allemaal krijgt. Van de compleet vernieuwde apps tot de handige widgets en de nieuwe sportfuncties tot gewijzigde systeemfuncties: dit is er nieuw in watchOS 10.

#1 Widgets en een slimme stapel

De grootste toevoeging in watchOS 10, zijn de nieuwe widgets en bijbehorende slimme stapel. Je kan vanaf elke wijzerplaat nu ook widgets bekijken, gewoon door de Digital Crown omhoog te draaien of om omhoog te vegen over het scherm. Afhankelijk van het model van je Apple Watch kun je hier vier tot acht widgets kwijt. Deze widgets zijn vergelijkbaar met de grote complicaties voor de wijzerplaat. Denk bijvoorbeeld aan een widget van de Activiteit-app, waarmee je een tijdbalk kan zien met je progressie voor je gekleurde ringen. Of een widget van de Weer-app, waarbij je zien wat het weer de komende uren wordt.

Het is daarmee min of meer een extra plek om complicaties in kwijt te kunnen. Je scrollt door de widgets met de Digital Crown. Apple noemt deze functie dan ook Smart Stack, oftewel een slimme stapel. Je kunt de volgorde verslepen, maar ook widgets vastzetten zodat ze altijd bovenaan staan.

#2 Compleet vernieuwde Weer-app

Het grootste nieuwe design qua apps vinden we bij de Weer-app. Deze heeft nu nagenoeg hetzelfde ontwerp als de versie op je iPhone. De huidige weerssituatie wordt met een animatie schermvullend op het scherm getoond. Regent het buiten, dan regent het ook op het scherm van je Apple Watch. Daar bovenop zie je de huidige temperatuur, maar ook de maximale en minimale temperatuur, de UV-index en luchtkwaliteit. Scroll je naar onderen, dan kom je in een weergave die nog het meeste lijkt op de Weer-app van watchOS 9 en ouder. In een klokachtige weergave zie je bijvoorbeeld de temperatuur in de loop van de dag. Scroll je nog één keer verder, dan bekijk je de meerdaagse voorspelling.

Voor elke weergave kun je een ander datatype kiezen. Behalve het weertype, bekijk je ook de temperatuur, neerslag, wind, uv-index, zichtbaarheid, vochtigheid en luchtkwaliteit op jouw locatie. Elk datatype is af te lezen in de eerdere genoemde weergaves. Daardoor ziet de Weer-app er niet alleen helemaal nieuw uit, maar kun je er ook veel meer mee.

#3 Heel veel apps in een nieuw jasje

Maar het houdt niet op bij alleen de Weer-app. Apple heeft nagenoeg alle apps een nieuw ontwerp gegeven, de één wat meer dan de ander. De Woning-app heeft een geheel nieuw design met een nieuwe indeling, de Activiteit-app kleurt mee met de gekleurde ringen die je op dat moment bekijkt en nog veel meer. Heel veel apps hebben nu een gekleurde achtergrond, die meer context geven en je helpen te navigeren. Ook maken apps nu meer gebruik van de extra schermruimte van de nieuwere en grotere Apple Watch-modellen. Bij elke app zijn wel nieuwe functies en ontwerpen te ontdekken.

#4 Bedieningspaneel op een nieuwe plek

Doordat je de widgets nu bereikt door op een wijzerplaat omhoog te vegen of door aan de Digital Crown te draaien, moest Apple op zoek naar een nieuwe plek voor het Bedieningspaneel. In watchOS 9 en ouder veeg je gewoon omhoog, maar in watchOS 10 gebruik je daar de zijknop voor. Druk je deze één keer in, dan wordt het Bedieningspaneel geopend. Deze heeft een iets aangepast design, waarbij de kleur van de wijzerplaat doorschijnt bij de knoppen door de toegevoegde transparantie. Twee keer drukken brengt overigens nog steeds je Apple Pay-kaarten in beeld.

#5 Gewijzigd beginscherm met apps

Het startscherm van je Apple Watch, waar al je apps staan, is in watchOS 10 ook gewijzigd. Je kan nog steeds kiezen voor de raster- of lijstweergave. Bij de lijstweergave is niks gewijzigd, maar de rasterweergave heeft een nieuw ontwerp gekregen. In plaats van een grote wolk met appicoontjes, is het nu een verticaal scrollbare lijst over de breedte van de het Apple Watch-scherm. Je kan daardoor niet meer horizontaal scrollen om je apps te bekijken, maar ze alleen onder elkaar zetten. Overigens is er in dit scherm ook geen klok meer in het midden om terug te keren naar de wijzerplaat: daarvoor druk je nu gewoon op de Digital Crown. In- en uitzoomen in de appweergave is ook niet meer mogelijk, omdat je door de lijst heen scrollt zodra je aan de Digital Crown draait.

#6 Nieuwe fietsfuncties

De fietsworkout heeft er een aantal nieuwe mogelijkheden bij gekregen. Zo kun je de gegevens van je workout nu ook tijdens het fietsen zien op je iPhone, in de vorm van een Live Activiteit. Dat is vooral handig als je een fietshouder voor je iPhone hebt. En heb je een zogenaamde krachtmeter voor je fiets, dan kun je deze aan je Apple Watch koppelen. Je Apple Watch meet vervolgens je fietskracht in watt, maar ook de cadans. Daarbij zijn er ook extra weergaven mogelijk, zoals de nieuwe vermogenszones (vergelijkbaar met de hartslagzones).

#7 Verbeteringen voor wandeltochten

Fan van een stevige wandeltocht? Daarvoor heeft Apple ook wat nieuwe functies. De Kompas-app heeft nu ook een 3D-weergave en houdt bij waar je voor het laatst mobiel bereik had. Er worden automatisch nieuwe routepunten gemaakt, zodat je makkelijker je weg kan vinden en niet verdwaald raakt. Apple Kaarten krijgt een nieuwe topografische kaart, waarmee je via lijnen en dergelijke beter hoogtes en andere geografische kenmerken kan onderscheiden. Deze kaarten komen helaas eerst alleen nog in de VS beschikbaar.

#8 Hou bij hoe je je voelt

De Mindfulness-app krijgt een nieuwe functie waarmee je je stemmingen bij kan houden. Je kan aangeven hoe je je op dit moment voelt en welke emoties dit gevoel veroorzaken. Ook kun je dit als een soort gemiddelde voor de hele dag voelt. Deze functie moet helpen bij het verbeteren van je mentale gezondheid, al vragen wij ons wel een beetje af of je dit nou echt elke dag zou gaan gebruiken.

#9 Meet of kinderen voldoende buiten komen

Kinderen wordt aangeraden om minstens 80 tot 120 minuten per dag buiten te spelen. Buitenspelen is goed voor de ogen en verkleind de kans op bijziendheid. Vanaf watchOS 10 meet de Apple Watch hoe lang een kind gedurende de dag buiten is. Daarvoor moet het kind natuurlijk wel een Apple Watch dragen. Heeft het kind geen eigen iPhone om een Apple Watch aan te koppelen, dan werkt het ook via Gezinsconfiguratie (dat niet in Nederland beschikbaar is).

#10 Nieuwe appkiezer

Doordat het Bedieningspaneel nu te bereiken is via de zijknop, heeft Apple iets anders moeten verzinnen voor het Apple Watch Dock. Om een lang verhaal kort te maken: die functie bestaat in watchOS 10 niet meer. De Dock bood je de mogelijkheid om je favoriete apps snel bij de hand te hebben, al kon je ook wisselen naar een lijst met tien recent geopende apps. Maar toch heeft Apple iets nieuws bedacht: een nieuwe appkiezer. Door twee keer achter elkaar op de Digital Crown te drukken, kom je in een Dock-achtige weergave waarin je je meest recente apps kan vinden. In tegenstelling tot de Dock kun je hier dus niet kiezen voor een lijst van favoriete apps. Het is daardoor een nieuw soort appkiezer, zoals je die ook van je iPhone kent.

Meer nieuwe functies in watchOS 10

watchOS 10 biedt nog een aantal kleine functies en wijzigingen die we ontdekt hebben. Dit zijn de meest interessante:

Extra herinneringen voor Medicijnen-app: Je kan in watchOS 10 kiezen om een extra herinnering voor je in te nemen medicijnen te krijgen, indien je die na de eerste herinnering niet afgevinkt hebt. Nachtmodus Apple Watch Ultra: De nachtmodus van de Apple Watch Ultra heeft nu een nieuwe automatische instelling. Handmatig inschakelen kan niet meer met de Digital Crown, maar kan nu alleen door de wijzerplaat te bewerken. Animaties wijzerplaten nu alleen door te tikken: Nog een wijziging voor sommige wijzerplaten: de wijzerplaten met extra animaties door aan de Digital Crown te draaien, werken nu anders. In plaats van draaien aan de knop, tik je nu op het scherm. Denk bijvoorbeeld aan de Pride-wijzerplaten. Bij de Metropolitan-wijzerplaat moet je nu eerst op de wijzerplaat tikken om het formaat van de cijfers aan te kunnen passen. Niet meer snel van wijzerplaat wisselen: Gebeurde het vaak dat je van wijzerplaat wisselde doordat je per ongeluk over de wijzerplaat veegde? In watchOS 10 zal dat niet meer zo snel gebeuren, want de optie om te switchen tussen wijzerplaten door naar links en rechts te vegen, is er niet meer. In plaats daarvan moet je nu eerst lang op de wijzerplaat drukken. Nieuw welkomstscherm na slaapmodus: Er is een nieuw Goedemorgen-scherm als je wakker wordt na het gebruik van de slaapmodus. Wijzerplaaticoontjes voor Workouts, Muziek en meer: Sinds watchOS 9 verschijnen er geen icoontjes van bijvoorbeeld de Workout- en Muziek-app meer boven de wijzerplaat als deze op de achtergrond actief zijn. Apple had dit verplaatst naar de Dock, maar aangezien het Dock niet meer bestaat zijn de icoontjes weer terug op de wijzerplaat. Zelf timers opslaan: Je kan in de Timer-app in watchOS 10 zelf extra timers opslaan, voor een zelfgekozen tijd.

Meer over watchOS 10

watchOS 10 verschijnt later dit jaar voor de Apple Watch. Lees meer over welke Apple Watches geschikt zijn voor watchOS 10. Om de update te kunnen installeren, heb je wel een iPhone XS of nieuwer met iOS 17 nodig. Op dit moment is de beta van watchOS 10 beschikbaar.