Na de populariteit van chatbots als ChatGPT, zou Apple aan soortgelijke AI-functies voor Siri werken. Engineers bij Apple zouden hier elke week aan werken, al is nog maar de vraag op welke termijn dit naar Siri komt. De vooruitgang bij Siri gaat namelijk erg traag en daar is volgens voormalige medewerkers een duidelijke reden voor.

De afgelopen tijd hoor je steeds meer over het gebruik van kunstmatige intelligentie zoals bij ChatGPT. Dit is een voorbeeld van generative AI, doordat er dankzij allerlei algoritmes bijvoorbeeld een niet eerder bestaande afbeelding of tekst gemaakt kan worden. Bij assistenten als Siri werkt dat anders. Daar zijn de reacties vaak van tevoren geproduceerd en geprogrammeerd, waardoor Siri niet zelf teksten kan samenstellen. Met diensten als ChatGPT is daarom meer mogelijk, al is het lang niet altijd even betrouwbaar. Maar dit soort chatbots lijken wel een stuk populairder te worden, waarbij assistenten als Siri er maar karig vanaf komen, zo schrijft de New York Times. De krant schrijft dat bedrijven als Apple en Google nu met een inhaalslag bezig zijn, al is de vraag of dat nog op tijd is.



‘Apple werkt aan nieuwe AI-functies voor Siri in stijl van ChatGPT’

Hoewel er ieder jaar wel stappen gemaakt worden met assistenten als Apple’s Siri, gaat het lang niet zo hard als met de nieuwe type slimme assistenten zoals ChatGPT. Apple, Google en Amazon zouden dat ook door hebben en dus werken aan nieuwe mogelijkheden voor hun assistenten. Afgelopen maand hield Apple bij haar hoofdkwartier de jaarlijkse AI summit, waarin medewerkers leren over de nieuwe mogelijkheden van AI-tools. Diverse engineers van Apple zouden wekelijks aan taalgegenereerde concepten werken, zoals ChatGPT dat is. Mogelijk zien we dit ergens de komende jaren terug in nieuwe slimmere mogelijkheden voor Siri.

Want dat Siri achterloopt, weet iedereen. Zeker de laatste tijd gaan er veel dingen mis bij de assistent, in welke taal dan ook. Vragen worden soms niet goed begrepen, de antwoorden zijn onlogisch of Siri begrijpt ineens bepaalde opdrachten niet meer die een paar weken geleden nog goed beantwoord werden. Hoe komt het toch dat assistenten als Siri toch vaak zulke problemen hebben? Daar heeft een voormalig Apple-engineer wel een antwoord op.

‘Technische problemen en problematisch design voor Siri’

De New York Times sprak namelijk met John Burkey, een voormalig Apple-engineer die werkte aan Siri. Zo was de code van Siri nogal rommelig, waardoor het weken kostte om dit uit te breiden met nieuwe basisfuncties, zo legt Burkey uit. Burkey kreeg in 2014 de opdracht om Siri flink te verbeteren, maar door de manier hoe de assistent ontworpen was, was dat nog niet zo makkelijk. De database van Siri bestaat namelijk uit een enorme lijst van woorden, namen van artiesten en bekende personen, restaurants en bijzondere locaties en nog veel meer. Deze lijst was er in meerdere talen, waardoor het een enorme database wordt waar lastig in te werken is. Burkey omschrijft het als “één grote sneeuwbal”. Het toevoegen van een woord aan deze database, vereiste dat de hele database opnieuw opgebouwd zou worden omdat het anders gewoon bovenop de stapel gegooid werd.

Het opnieuw opbouwen van zo’n database kost zo’n zes weken. Wilde je nieuwe meer complexe functies toevoegen, dan kost dat bijna een jaar werk. Volgens hem was het daardoor onmogelijk om van Siri zo’n creatieve assistent te maken zoals chatbots als ChatGPT nu wel zijn. Tegelijkertijd hadden Google en Amazon verkeerd ingeschat hoe dergelijke assistenten gebruikt zouden worden.

Voor wie meer wil lezen over de achtergrond van assistenten als Siri, Alexa en de Google Assistent, kan het hele stuk van de New York Times lezen (account vereist).