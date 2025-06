Het WWDC is aangebroken en er staat veel op de planning voor vanavond. Wij gaan alle last minute geruchten langs, zodat je precies weet wat je nog kan verwachten.

Vandaag is het zover: WWDC 2025 gaat van start. Vanavond staat Apple’s grote keynote op het programma, waarin het bedrijf officieel alle nieuwe software-updates zal onthullen. De afgelopen maanden doken er al talloze geruchten op over wat we kunnen verwachten – die we regelmatig voor je hebben samengevat. Zoals elk jaar verschijnen er ook op het laatste moment nog nieuwe details en speculaties. In dit overzicht zetten we alle laatste geruchten en verwachtingen voor je op een rij, zodat je volledig voorbereid bent op wat Apple vanavond gaat presenteren. Zo heeft Mark Gurman van Bloomberg nog wat last-minute WWDC details op een rij gezet.

#1 ‘Nieuwe interface’

Over de gehele linie – van iOS en iPadOS tot macOS, watchOS en zelfs tvOS en CarPlay – krijgt alle Apple-software een ingrijpend nieuw ontwerp. Intern staat dit project bekend onder de codenaam Solarium, en het vormt een van de meest ambitieuze designvernieuwingen van het bedrijf in jaren. Het wordt door insiders ook de grootste update sinds iOS 7 genoemd.

Het nieuwe uiterlijk is sterk geïnspireerd op visionOS, het besturingssysteem van de Vision Pro-headset, en draait volledig om een modern, licht en transparant uiterlijk met een nadrukkelijk ‘digital glass’-effect. Denk aan glazige elementen, subtiele schaduwen, diepte en vloeiende overgangen die samen een bijna holografische gebruikservaring creëren. Alles, van knoppen en tabbladen tot app-iconen en menubalken, wordt opnieuw vormgegeven om naadloos in dit nieuwe visuele concept te passen.

#2 ‘Nieuwe naam’

Tot op heden volgde Apple’s besturingssystemen een voorspelbare nummering: na iOS 16 kwam iOS 17 opgevolgd door iOS 18. Volgens geruchten staat Apple op het punt dit systeem volledig om te gooien. In plaats van afzonderlijke versienummers per platform, zou Apple alle besturingssystemen voortaan hetzelfde jaartal als versienummer geven. Dat betekent dat niet alleen iOS, maar ook iPadOS, macOS, watchOS en tvOS straks onder één uniforme noemer vallen – dit wordt ’26’ voor het jaar 2026.

Hierdoor zou iOS 19 worden omgedoopt tot iOS 26, watchOS 12 tot watchOS 26, enzovoorts. Deze wijziging moet zorgen voor meer samenhang en duidelijkheid binnen het Apple-ecosysteem. Hoewel deze nieuwe nummering nog niet officieel bevestigd is, lijkt het erop dat Apple de consistentie in branding belangrijker vindt dan de traditionele volgorde. Inhoudelijk verandert er niets aan de updates zelf, dus er komt geen iOS 19 én iOS 26 naast elkaar. Uiteindelijk zal er slecht één van de twee benamingen worden gekozen. Het lijkt er nu toch wel grondig op dat dit versienummer 26 wordt, maar tot die tijd gebruiken we beide namen door elkaar om verwarring te voorkomen.

Bekijk ook ‘Er komt geen iOS 19: Apple stapt over naar iOS 26 (en meer)’ Een grote verrassing in het geruchtencircuit. Volgens een betrouwbare bron komt er geen iOS 19, maar kiest Apple voor een hele andere naam: iOS 26. Ook alle andere softwareversies gaan het getal 26 gebruiken.

#3 ‘Nieuwe indeling Camera-app’

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer functies toegevoegd aan de iPhone Camera-app (en lenzen aan de iPhone), maar al die extra mogelijkheden zijn telkens in hetzelfde menu gestopt. Dit heeft ertoe geleid dat de app soms onoverzichtelijk werd, waardoor het lastig kon zijn om snel en eenvoudig een foto te maken. Met iOS 26 en iPadOS 26 lijkt het dat Apple dit probleem eindelijk aanpakt.

De Camera-app krijgt een grondige make-over, waarbij gebruiksvriendelijkheid en eenvoud centraal staan. De bediening wordt gestroomlijnd, zodat je sneller toegang hebt tot de juiste functies zonder onnodig door menu’s te hoeven bladeren. Het doel is een intuïtieve ervaring die recht doet aan de kracht van de hardware, zonder de gebruiker te overweldigen.

#4 ‘Vernieuwde Telefoon-app (met optionele wijziging)’

Volgens Gurman krijgt de Telefoon-app zijn grootste wijziging ooit. Al sinds het begin ziet de Telefoon-app er qua indeling nagenoeg hetzelfde uit, maar dat zou op de schop gaan. Er komt een nieuwe weergave waarbij je favorieten, recente oproepen, voicemails en meer in een enkele weergave komt. Er komt dus geen verdeling meer met tabknoppen, maar een enkele scrollbare pagina. Zie je dit niet zitten? Apple zou je ook de optie geven om te switchen naar de meer klassieke indeling.

#5 ‘Voorvertoning komt naar iOS en iPadOS’

Waar op Mac Voorvertoning (in het Engels de Preview-app) al jaren een vetrouwde app is voor pdf en afbeeldingen, is dit bij iOS altijd wat omslachtiger geweest. Apple is van plan om ook de Voorvertoning-app naar iOS en iPadOS te brengen. Deze app zou er vergelijkbaar uitzien met Pages en Keynote en zal worden voorgeïnstalleerd met de update naar iOS 26 en iPadOS 26.

Dit sluit ook weer verder aan bij de geruchten die er al waren, waarbij iPadOS verbeterde multitasking moet krijgen, om meer in lijn te zijn met macOS. Zo wordt de iPad een nog beter alternatief voor een Mac als je veel onderweg bent.

Bekijk ook Gerucht: ‘iPadOS 19 wordt meer als macOS dankzij deze drie verbeteringen’ iPadOS 19 krijgt een belangrijke focus tijdens de WWDC, aldus een betrouwbare bron. Apple zou iPadOS 19 meer op macOS laten lijken. Dit is al jaren een wens van veel gebruikers.

#6 ‘iMessage krijgt instelbare achtergrond’

Ook iMessage krijgt in deze update een flinke vernieuwing, waarmee Apple de concurrentie met berichtenapps als WhatsApp en Signal verder wil aanscherpen. Een van de opvallendste toevoegingen is de mogelijkheid om aangepaste achtergronden in te stellen voor gesprekken. Deze achtergronden worden automatisch gesynchroniseerd over al je Apple-apparaten, zodat je overal dezelfde look & feel behoudt. Zelfs tussen gebruikers zou dit gesynchroniseerd worden, waardoor jij dus zelf bepaald welke achtergrond de ander ziet.

Daarnaast introduceert Apple een poll-functie, waarmee je gemakkelijk stemrondes kunt houden binnen groepsgesprekken – handig voor bijvoorbeeld het plannen van een uitje of het maken van gezamenlijke keuzes. Met deze verbeteringen wordt iMessage niet alleen persoonlijker, maar ook functioneler. Al eerder lekten er nieuwe functies voor iMessage in iOS 26 uit.

Bekijk ook ‘Deze twee nieuwe functies krijgt iMessage in iOS 26’ (en er komen er waarschijnlijk nog meer) iMessage krijgt er in iOS 26 (of iOS 19) weer wat nieuwe functies bij, zo zegt een bron. Twee van de functies zijn nu bekend, waaronder een functie die WhatsApp al veel langer heeft.

#7 ‘homeOS komt eraan (maar mogelijk niet nu)’

Het lijkt er steeds sterker op dat de geruchten rond de HomePad een meer concrete vorm gaan krijgen. Al maanden doen er verhalen de ronde over een HomePod met een scherm en nu Apple onlangs de naam homeOS officieel heeft vastgelegd, wordt de kans steeds groter dat dat dit inderdaad Apple’s nieuwe smart home-strategie wordt. Maar volgens Gurman zal Apple dit tijdens de WWDC nog niet aan het grote publiek presenteren.

Bekijk ook Apple legt stiekem naam ‘homeOS’ vast – komt er een nieuwe HomePod tijdens WWDC? Apple heeft de naam ‘homeOS’ officieel geregistreerd in de VS – vlak vóór WWDC. Dit zou wel dé verrassing kunnen worden tijdens de keynote.

Keynote WWDC 2025

Vanavond trapt Apple de WWDC af met de keynote. Om 19:00 uur begint de presentatie van Apple en worden de opvolgers van iOS 18, iPadOS 18, macOS 16, watchOS 12, visionOS 3 en tvOS 18 onthuld. Bereid je alvast voor op vanavond met onze speciale WWDC 2025-pagina.