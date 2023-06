Wat vinden de internationale reviewers van de nieuwe 15-inch MacBook Air 2023? Is hij alleen wat groter en is er verder weinig bijzonders over te melden? We hebben de nu verschenen reviews nageplozen en vertellen je wat de eerste indruk is.

Hands-on video’s en ervaringen met de 15-inch MacBook Air

Apple heeft de 15-inch MacBook Air aangekondigd als ’s werelds dunste laptop in dit formaat. Hij is 12x sneller dan de snelste MacBook Air met Intel-processor en gaat 18 uur mee op een batterij. Het scherm is ook veel helderder. Hebben de internationale reviewers dit opgemerkt of blijven ze hangen in een klaagzang dat alles eigenlijk hetzelfde is gebleven? Je leest het in onze round-up van 15-inch MacBook Air reviews! De meeste reviewers hebben maar een paar dagen deze MacBook kunnen testen, dus als je een wat meer afgewogen mening zoekt kun je beter wachten op de reviews die pas later verschijnen.



Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien met de 15-inch MacBook Air en noemt het “the obvious thing”. Ook maakt hij de vergelijking met de Tesla Model Y, een iets grotere versie van de Tesla Model 3.

15-inch MacBook Air review van TechCrunch

Bij TechCrunch balen ze dat de 15-inch versie van de MacBook Air net de upgrade naar M3 misloopt. Er komt waarschijnlijk later dit jaar een vernieuwde 13-inch die wel beschikt over de nieuwere chip. Ook balen ze dat er niet ietsjes verbeterde specs in dit 15-inch model zitten. De 15-inch is dan ook geen directe aanrader. Als je zware computertaken hebt of wilt gamen kun je beter een MacBook Pro nemen en als je lichte computertaken doet is de 13-inch vrijwel altijd voldoende. Zeker als je veel reist is de 13-inch lekker licht en compact.

Verder lezen: TechCrunch

15-inch MacBook Air review van The Verge

Dit is precies waar mensen om gevraagd hebben, vindt The Verge. Monica Chin ging met de 15-inch MacBook Air aan de slag en ontdekte nul verrassingen, ook niet wat de prijs betreft. Wel is er een duidelijk verschil te horen bij de speakers. Die van de 13-inch zijn goed, maar die van de 15-inch zijn nog veel beter. De bas komt beter door en wekt de indruk dat je een Bluetooth-speaker gebruikt.

Verder lezen: The Verge

15-inch MacBook Air review van Ars Technica

Bij Ars Technica constateren ze dat de 13- en 15-inch MacBook Air vrijwel identiek zijn, behalve het formaat en de prijs. Zelfs het toetsenbord is hetzelfde, waarbij de 15-inch versie wat bredere randen aan de zijkanten heeft. Het scherm is uiteraard groter en het gewicht is ook net wat meer, maar het is nog steeds verrassend licht voor een premium laptop met 15-inch scherm. De reviewer is echter minder te spreken over de notch die nog steeds bovenin het scherm aanwezig is.

Verder lezen bij Ars Technica

15-inch MacBook Air review van CNET

Eindelijk: 15-inch voor minder, meldt CNET. Je hoeft niet langer een Pro te kopen voor een groter schermformaat. Wat je nodig hebt is het grotere scherm van de MacBook Air. Ben je de 13-inch MacBook Air gewend, dan voelt het wel wat vreemd als je voor de eerste keer de klep opent. Een groter scherm in een dunnere, lichtere en meer betaalbare Air is wat CNET betreft een no-brainer. Positief vinden ze het scherm, de snelle M2-processor en het feit dat hij goedkoper is dan een Pro-laptop. Een minpunt is dat Apple de grotere behuizing niet heeft aangegrepen voor meer poorten.

Lees de review van CNET

15-inch MacBook Air review van Engadget

Bij Engadget constateren ze dat een groter scherm een groot verschil maakt. Apple heeft de juiste afweging gevonden tussen performance, batterijduur, schermformaat en draagbaarheid. De 15-inch MacBook Air is tot net zoveel in staat als het kleinere model dat vorig jaar werd gereviewd, kan de meeste computertaken moeiteloos aan en wordt ondanks het ontbreken van ventilatoren niet echt warm. Het heeft een uitstekende batterijduur en overtreft de 18 uur die Apple claimt voor videoweergave met ongeveer een uur. Er zit echter een chip in van een jaar oud. En de instapversie is wat karig qua opslag en RAM. Dat moet je bij je aankoop wel meewegen. Volgens Apple is de Air echter sneller, met een beter scherm en een langere batterijduur dan de “meest populaire 15-inch Windows-laptop met Intel i7-chip”.

Lees de review van Engadget

15-inch MacBook Air review van PCMag

PCMag richt zich meer op Windows-gebruikers en juist daarom is het interessant om te zien wat zij te zeggen hebben over de 15-inch MacBook Air. Hij krijgt een 4,5 uit 5 punten. Hij houdt de sterke punten van de originele MacBook Air, maar met een betere batterijduur. Het grotere scherm is prachtig, de prijs is scherp en de laptop zelf is strak en licht van gewicht. Ook het grote trackpad en de luidere audio vallen in de smaak. De reviewer is minder te spreken over de ondersteuning van slechts één extern scherm, de camera-notch en het feit dat er maar twee poorten in zitten.

Lees de review van PCMag

Video’s van diverse YouTubers

