Vanaf iOS 14 krijgt de ingebouwde Opdrachten-app nieuwe functies. In dit artikel bespreken we deze verbeteringen en vertellen we je wat je eraan hebt.

Het houdt niet op met de verbeteringen in iOS 14. Deze keer bespreken we de Opdrachten-app, die nu nieuwe triggers heeft en ook snel vanaf je beginscherm te gebruiken is. Als je een Apple Watch draagt kun je nu complicaties voor je zelfgemaakte opdrachten gebruiken. We bespreken het allemaal!

#1 Nieuwe triggers voor automatiseringen in iOS 14

Een trigger is een gebeurtenis die tot een bepaalde reactie leidt. Dat kan bijvoorbeeld een bepaald tijdstip zijn of de aankomst op een locatie. Deze bestonden al langer, maar je vindt in iOS 14 deze nieuwe triggers:

E-mail: Automatisering wanneer je een e-mail krijgt die aan bepaalde voorwaarden voldoet (onderwerp, afzender et cetera).

Automatisering wanneer je een e-mail krijgt die aan bepaalde voorwaarden voldoet (onderwerp, afzender et cetera). Bericht: Automatisering wanneer je van een bericht krijgt van een specifieke contactpersoon of met bepaalde tekst.

Automatisering wanneer je van een bericht krijgt van een specifieke contactpersoon of met bepaalde tekst. Sluit app: Automatisering als je een app sluit.

Automatisering als je een app sluit. Slaap: Automatisering als je de nieuwe Slaapmodus in iOS 14 activeert.

Automatisering als je de nieuwe Slaapmodus in iOS 14 activeert. Batterijniveau: Automatisering wanneer je batterij een bepaald percentage bereikt.

Automatisering wanneer je batterij een bepaald percentage bereikt. Oplader: Automatisering als je je iPhone met de oplader verbindt en/of loskoppelt.

Raakt je batterij onder een bepaald percentage? Dan kun je bijvoorbeeld de donkere modus inschakelen om batterij te besparen op een OLED-iPhone, samen met de Energiebesparingsmodus en een lage helderheid. Als je wil kun je instellen dat alles weer naar normaal gaat zodra je boven een bepaald percentage zit wat je zelf kunt bepalen. Het werkt in stappen van 5%.

Met de nieuwe triggers kun je bijvoorbeeld ook je lampen laten knipperen als je van een specifiek persoon een e-mail of bericht krijgt. Het bericht moet wel via de Berichten-app binnenkomen, dus WhatsApp zal niet werken. Of je de ingebouwde Mail-app moet gebruiken is nog onbekend, want iOS 14 laat je namelijk je standaard mail-app aanpassen. Dat moeten we dus bekijken zodra iOS 14 officieel uit is. Overigens werkt de e-mail automatisering niet helemáál automatisch. Je krijgt, wanneer de trigger plaatsvindt, een notificatie van de Opdrachten-app. Vanuit de melding kun je de automatisering uitvoeren.

Bekijk ook Zo gebruik je de donkere modus op je iPhone en iPad In deze tip lees je hoe je de donkere modus op de iPhone en iPad werkt. We laten zien hoe je de instelling handmatig wijzigt, maar ook hoe je het automatisch kunt laten wijzigen.

#2 Automatiseringen voor wijzerplaat, stille modus en meer Apple Watch-functies

Je kunt vanaf watchOS 7 in combinatie met iOS 14 je wijzerplaat automatisch veranderen na een bepaalde trigger. Handig als je bijvoorbeeld op je werk een andere wijzerplaat wil dan thuis of in het weekend. Het werkt met alle triggers, dus ook met tijd en locatie. Je kunt ook een speciale wijzerplaat maken die je waarschuwt als je telefoonbatterij bijna leeg is door zelf een afbeelding hiervoor te maken en in te stellen als wijzerplaat. In onze aparte tip leggen we uit wat je zoal kunt doen en ook hoe je het doet.

Bekijk ook Automatisch je wijzerplaat op je Apple Watch laten veranderen vanaf iOS 14 Vind je het vervelend om steeds zelf je wijzerplaat te veranderen op bepaalde momenten? Dan kun je dit vanaf iOS 14 automatisch laten doen met automatiseringen in de Opdrachten-app. Lees hier hoe je dat doet.

Wat je verder kunt automatiseren zijn de knoppen in het Apple Watch Bedieningspaneel. Het werkt niet met alle knoppen, maar je kunt de volgende modi wel automatisch laten in- en uitschakelen:

De bovenstaande modi zijn handig als je bijvoorbeeld bij het zwembad of de bioscoop komt: zo hoef je niet zelf na te denken om ze te activeren. Verder kun je je iPhone laten pingen en de Always On-functie bedienen (alleen met Apple Watch Series 5 en nieuwer).

Bekijk ook Zo werkt het Bedieningspaneel op de Apple Watch De Apple Watch heeft een eigen Bedieningspaneel (Control Center). Hier kun je zelf allerlei standaardinstellingen aanpassen en activeren, zoals Niet storen, de vliegtuigmodus en meer. Lees hier hoe je het gebruikt en aanpast.

#3 Complicaties en Apple Watch-app voor opdrachten

Gebruik je ook opdrachten, dan kun je ze vanaf watchOS 7 bedienen vanaf je wijzerplaat dankzij de opdrachten-complicatie. Zodra je een opdracht hebt gemaakt in de Opdrachten-app op je iPhone verschijnt deze als mogelijke complicatie met een bliksemschicht-symbool. Wil je de losse opdrachten niet als complicatie, maar wel vanaf je horloge bedienen? Dat kan in de nieuwe Opdrachten-app voor Apple Watch.

#4 Mappen gebruiken in de Opdrachten-app voor iPhone en iPad

Heb je een gigantische bibliotheek aan opdrachten en kun je door de bomen het bos niet meer zien? Dan zul je vast blij worden van de nieuwe mappen die je in iOS 14 kunt maken. Deze worden automatisch gemaakt en gesorteerd voor bijvoorbeeld deelmenu-opdrachten en Apple Watch-opdrachten. Je kunt ook zelf mappen maken met zelfgekozen symbolen. Zo vind je ze makkelijker terug.

Je mappen synchroniseren met de Opdrachten-app op je andere apparaten, zoals je iPad. Voorheen had je andere apps nodig om goed te kunnen sorteren, maar dat is dankzij deze ingebouwde functie nu overbodig geworden voor het grootste deel.

#5 Widget voor Opdrachten-app

Natuurlijk kan deze functie niet ontbreken in iOS 14. Eén van de grootste functies is Widgets. Hiermee kun je snelle blikken werpen op allerlei informatie, zoals het weer en je agenda. Ook voor de Opdrachten-app is er een widget. Hiermee kun je direct vanaf je beginscherm een opdracht in gang zetten. Standaard zie je hier de opdrachten die ook in de app bovenaan staan, waarbij je kunt kiezen tussen 4 en 8 opdrachten.

Gelukkig kun je ook een specifieke map kiezen. Zo kun je per pagina een thema kiezen voor je opdrachten, zoals een financieel thema en een navigatie thema.

Bekijk ook Alles over widgets gebruiken op iPhone en iPad Widgets zijn kleine handige blokken van apps op het toegangsscherm en beginscherm, waarmee je snel bepaalde informatie kunt opzoeken. Hoe gebruik je widgets en hoe stel je deze in? En wat heb je eraan? Dat lees je in deze gids.

