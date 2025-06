Met iOS 19 in aantocht (of iOS 26), duiken er steeds meer geruchten op over welke functies en verbeteringen er allemaal in komen. Zo lijkt het zo goed als zeker dat iOS een flinke designmetamorfose krijgt, met verbeterde navigatie en een nieuwe look. Ook krijgen diverse standaardapps de nodige nieuwe functies, zoals eigenlijk elk jaar wel het geval is. Dat geldt ook voor de Opdrachten-app, aldus Mark Gurman van Bloomberg. Volgens hem krijgt de Opdrachten-app een volledig nieuwe versie.

‘Nieuwe Opdrachten-app met Apple Intelligence’

De Opdrachten-app, die ooit ontstaan is na de overname van Workflow, wordt elk jaar wel wat uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Maar over het algemeen ziet de app er grotendeels hetzelfde uit en is er in al die jaren weinig veranderd. Een vernieuwde versie van de Opdrachten-app, die in iOS 26 toegevoegd zou worden, moet daar verandering in brengen. Daarbij speelt Apple Intelligence en AI een grote rol.

Met de nieuwe versie zou het mogelijk worden om acties te maken met dank aan Apple Intelligence. Momenteel kan het maken van een ingewikkelde Siri Shortcut nogal een tijdrovend proces zijn, waarbij je elke taak afzonderlijk moet toevoegen aan de flow. Dat moet dankzij de modellen van Apple Intelligence makkelijker kunnen. Of je daarmee ook via een enkel tekstcommando een kant-en-klare Siri Shortcut kan maken, is nog niet duidelijk.

Bekijk ook Siri Shortcuts (Opdrachten): zo werkt het automatiseren van taken Met Siri Shortcuts (Opdrachten) kun je allerlei taken automatiseren. Je kunt meerdere acties achter elkaar laten uitvoeren met een spraakopdracht via Siri. Ook zijn sommige taken te automatiseren. In deze gids leggen we uit hoe het werkt op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch.

Volgens Gurman had de vernieuwde Opdrachten-app gepland voor 2025, maar het zou kunnen dat deze pas in 2026 het levenslicht ziet. Het zou dus kunnen dat dit pas in een latere update van iOS 19/iOS 26 toegevoegd wordt.

Hoe de Opdrachten-app in iOS 19/iOS 26 gaat werken, weten we dus mogelijk volgende week. Apple gaat tijdens de WWDC 2025 de nieuwste updates aankondigen. In onze vooruitblik op de WWDC 2025 lees je wat je allemaal kan verwachten. Op iCulture volg je op 9 juni alle aankondigingen op de voet, dus hou de site de komende weken goed in de gaten.