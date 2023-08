5 verbeteringen in AirPlay in iOS 17

AirPlay bestaat al heel wat jaar en sinds de komst van AirPlay 2 in 2018 is het gebruik alleen maar toegenomen. Inmiddels is het aanbod van AirPlay-speakers en zelfs AirPlay-tv’s erg groot en vind je het nagenoeg standaard in de nieuwste modellen van bekende merken. Reden genoeg om de verbeteringen voor AirPlay in iOS 17 dus eens op een rijtje te zetten.

#1 Automatisch AirPlay vanaf iPhone bij Siri op de HomePod

De HomePod werkt samen met een aantal muziekdiensten, zodat je Apple’s speaker eraan kan koppelen en via Siri op de HomePod zo de muziek kan starten. Maar het aantal geschikte apps is nog steeds op één hand te tellen en dat is jammer. Gelukkig werkt dankzij een verbetering met AirPlay de HomePod straks met veel meer apps. Deze AirPlay-verbetering zorgt er namelijk voor dat je Siri op de HomePod kan communiceren met een app op je iPhone, waarna de muziek naadloos via AirPlay vanaf de iPhone afgespeeld wordt op de HomePod. Je kan dan eindelijk aan Siri op de HomePod vragen om muziek op Spotify af te spelen. Wat Siri dan in feitelijk doet is verbinding maken met jouw iPhone, waarna de muziek via de Spotify-app op je iPhone afgespeeld wordt via AirPlay op de HomePod. Maar zonder dat jij zelf handmatig AirPlay hoeft te starten.

#2 AirPlay-lijst op relevantie

Als je heel veel speakers, tv’s en andere AirPlay apparaten in huis hebt, kan het soms wel eens lastig zijn om de juiste te vinden. Vanaf iOS 17 en iPadOS 17 worden de AirPlay-apparaten op basis van relevantie getoond. Wil je muziek via AirPlay afspelen, dan zul je bijvoorbeeld eerder speakers bovenaan zien staan dan een Apple TV. Of wil je juist iets met beeld via AirPlay afspelen of je scherm delen, dan zie je juist apparaten zoals een Apple TV of Mac bovenaan in de lijst staan. Oftewel: de lijst is niet meer statisch, maar wisselend op basis van relevantie.

#3 Automatisch AirPlay’en, straks ook voor speakers

AirPlay had al een functie waardoor automatisch een tv voorgesteld wordt waar je vaak AirPlay mee gebruikt. Op deze wijze hoefde je niet telkens handmatig AirPlay te activeren, als de iPhone herkent dat je vaak een bepaald type content naar een specifiek AirPlay-apparaat streamt. Maar deze functie was beperkt tot AirPlay-tv’s. Vanaf iOS 17 en iPadOS 17 geldt dit voor zowel tv’s als speakers. Dat betekent dus dat de iPhone vaker automatisch AirPlay gebruikt als je bijvoorbeeld altijd muziek streamt naar je AirPlay-speaker thuis. Wel zo handig.

#4 AirPlay standaard in hotels

Wellicht heb je er ooit aan gedacht om een Apple TV mee te nemen op vakantie voor in je hotelkamer, maar dat is om allerlei redenen eigenlijk helemaal niet handig. Maar wat doe je dan als je toch in je hotelkamer AirPlay naar de tv wil gebruiken? Apple werkt vanaf dit najaar samen met hotels en tv-fabrikanten om AirPlay standaard beschikbaar te stellen. Apple heeft bijvoorbeeld met LG samengewerkt om AirPlay naar hotels te brengen. Je hoeft dan alleen maar een QR-code te scannen om verbinding te maken met de tv. Vervolgens staat alles klaar om rechtstreeks vanaf je iPhone of iPad naar de tv te streamen, of het nou alleen audio of ook video is.

#5 Nieuw AirPlay-icoontje in Bedieningspaneel

Je weet wellicht wel al dat je AirPlay gemakkelijk kan bereiken via het kleine icoontje in het Bedieningspaneel, rechtsboven in het mediablokje. Dit icoontje geeft ook aan als er nu iets via AiPlay afgespeeld wordt. Maar vanaf iOS 17 ziet dit icoontje er iets anders uit, waardoor hij niet alleen meer opvalt maar ook wat makkelijker te gebruiken is. Het icoontje is in iOS 17 een stuk groter en daardoor veel makkelijker aan te tikken. Je springt daardoor meteen naar de AirPlay-instellingen en kiest een apparaat om naar te streamen.



iOS 16 vs iOS 17

