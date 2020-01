Om te zorgen dat je minder of helemaal niet gestoord wordt door je Apple Watch kun je verschillende dingen doen. Er zijn allerlei instellingen die je Apple Watch minder storend maken. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat je een melding wel wil ontvangen, maar zonder geluid of trilling. Dat kan ook tijdelijk door bijvoorbeeld niet storen in te schakelen. Als alle tips in dit artikel niet voldoende zijn, kun je de Apple Watch natuurlijk altijd helemaal af doen. Wil je hem wel omhouden, lees dan verder.

Instellingen voor Apple Watch meldingen aanpassen

We beginnen met een algemene oplossing om meldingen minder storend te maken. Je kunt namelijk instellen hoe luid een melding binnenkomt en hoe hard je horloge dan trilt. Je stelt dit het makkelijkste in op je iPhone. Volg daarvoor deze stappen:

Open de Watch-app op de gekoppelde iPhone. Tik op het Horen en voelen-menu. Pas de instellingen naar wens aan.

Bovenin vind je een schuif om het volume mee aan te passen. Ook kun je de stille modus inschakelen, waarmee je geen geluiden meer hoort vanaf je pols. Is het volume goed ingesteld, dan is het tijd om de trilfunctie onder handen te nemen. Je kunt kiezen tussen een standaard melding en een prominente melding. Het verschil is de sterkte van de trilling als je een melding krijgt.

Je kunt deze instellingen ook wijzigen op de Apple Watch zelf door naar Instellingen > Horen en voelen te gaan. Op de iPhone heb je wel wat meer controle over het volume.

Meldingen van Ademhaling en Activiteit uitschakelen

Een veelgehoorde frustratie onder Apple Watch eigenaren is de herhaalde meldingen van twee apps: Ademhaling en Activiteit. Deze apps van Apple zijn bedoeld om jou gezond te houden door af en toe even rust te nemen, maar ook om eens in het uur op te staan. Standaard krijg je meermaals per dag meldingen van deze apps, maar je kunt ze ook uitschakelen.

Je kunt voor de Activiteit-app specifiek aangeven welke meldingen je wel en niet wil ontvangen. Bij Ademhaling stel je in hoe vaak je per dag een melding wil krijgen, waarbij 0 ook mogelijk is. Volg deze stappen op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de gekoppelde iPhone. Tik op Ademhaling of Activiteit, net welke je wil veranderen. Geef aan welke meldingen je hoe vaak wil ontvangen, of tik op Berichtgeving uit.

Hiermee maak je je Apple Watch een stuk minder storend, maar wil je de meldingen toch weer krijgen? Je kunt later altijd terugkeren naar deze instellingen als je van gedachte verandert.

Bekijk ook Activiteitenringen op de Apple Watch: zo gebruik je de Activiteit-app In de Activiteit-app op de Apple Watch kun je elke dag de drie gekleurde cirkels vullen. Hoe werken de activiteitenringen, welke bewegingsdoelen kun je instellen en hoe verdien je medailles? In deze tip leggen we alles uit over de activiteitenringen en Activiteit-app.

Apple Watch meldingen stil afleveren van specifieke apps

Ben je gefocust op je werk en wil je niet voor alles gestoord worden? Dan kun je meldingen stil laten afleveren. Als je een spelletje speelt met vrienden hoef je misschien niet altijd direct te horen of het weer jouw beurt is. Je krijgt met de juiste instellingen geen voelbare of hoorbare meldingen meer. Neem je even pauze, dan kun je in het Apple Watch berichtencentrum je meldingen zien zoals je gewend bent.

Om de melding van een specifieke app op stil te zetten volg je deze stappen:

Open het berichtencentrum op je Apple Watch. Zoek een melding van de app in kwestie en veeg naar links over deze melding. Tik op de drie puntjes en kies Lever stil af.

Bekijk ook Berichtencentrum gebruiken op de Apple Watch: zo doe je dat Notificaties zijn een essentieel onderdeel van de Apple Watch. Door ze op je pols te ontvangen hoef je niet je iPhone te pakken om te lezen wat er aan de hand is. In deze tip lees je hoe je het berichtencentrum op je Apple Watch gebruikt.

Deze instellingen worden overgenomen op je iPhone, dus daar krijg je de meldingen ook zonder geluid binnen. Je kan er ook voor kiezen om alleen de meldingen op de Apple Watch van bepaalde apps uit te schakelen:

Open de Watch-app op de gekoppelde iPhone. Tik op Berichtgeving. Scroll naar de app waarvan je wél meldingen wil krijgen op je iPhone, maar niet op de Apple Watch. Zet de schakelaar bij een app uit om er geen meldingen op je Apple Watch van te krijgen. De melding is dan wel altijd nog beschikbaar op je iPhone.

Op de wijzerplaat van je Apple Watch verschijnt ook een rood stipje dat aangeeft of er nieuwe meldingen zijn. Kom je telkens in de verleiding om meldingen te bekijken als je alleen kijkt hoe laat het is, dan kan je deze stip uitschakelen:

Ga in de Watch-app op de iPhone naar Mijn Watch > Berichtgeving. Zet de schakelaar bij Berichtaanduiding uit.

Bekijk ook Apple Watch-notificaties inschakelen en uitschakelen Berichtgeving (notificaties) instellen op de Apple Watch doe je zo: inschakelen, uitschakelen en voorkomen dat anderen kunnen meekijken op jouw scherm. In deze tip lees je hoe Apple Watch-meldingen werken.

Apple Watch niet storen en stille modus gebruiken

Bovenstaande maatregelen vereisen dat je de instellingen weer aanpast als je weer meldingen wil ontvangen. Een snelle manier om tijdelijk geen meldingen te ontvangen is de niet storen modus. Deze kun je vlug inschakelen en springt automatisch weer uit na een bepaalde tijd. Er is ook een stille modus. Deze zet je net zo makkelijk aan en zorgt ervoor dat meldingen geen geluid meer maken. Het zijn beide effectieve manieren om je Apple Watch minder storend te maken. Zo gebruik je ze:

Activeer het scherm van je Apple Watch als je dat nog niet gedaan hebt. Veeg omhoog over je wijzerplaat en tik op het maantje (niet storen) of het belletje (stille modus). Kies bij niet storen hoe lang je de functie actief wil hebben.

Je kunt de functies tussentijds uitschakelen door het bedieningspaneel van je Apple Watch te openen.

Bonustip: activeer de stille modus snel door je handpalm 3 secondes op je horloge te houden. Je voelt een trilling ter bevestiging.

Bekijk ook Zo werkt het Bedieningspaneel op de Apple Watch De Apple Watch heeft een eigen Bedieningspaneel (Control Center). Hier kun je zelf allerlei standaardinstellingen aanpassen en activeren, zoals Niet storen, de vliegtuigmodus en meer. Binnenkort komt daar een nieuwe Walkietalkie-knop bij.

Een andere manier om wat rust te krijgen is om je meldingen opgeschoond te houden. Hoe je dat doet lees je in onze aparte tip over het verwijderen van Apple Watch notificaties. Heb jij nog een handige tip om je Apple Watch minder storend te maken? Laat het ons weten via onderstaand formulier!