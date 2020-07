Xiaomi onthult oortjes, tv-stick en wearable voor zomer 2020

Zomerse line-up van Xiaomi

Misschien ben je wel eens in de Xiaomi Stores geweest: ze doen denken aan de Apple Stores, maar zijn toch nét iets anders. Je vindt er producten die sterk door Apple zijn geïnspireerd, maar toch ook verrassende andere producten zoals leesbrillen, neksteunen en elektrische steps. Voor Apple-gebruikers zijn de smart home-accessoires misschien wel het meest interessant, want veel daarvan werken met HomeKit samen. Vandaag heeft Xiaomi een nieuwe reeks producten aangekondigd, waarvan een aantal rechtstreeks concurreren met die van Apple: de Apple Watch, AirPods en Apple TV krijgen er nieuwe concurrenten bij. Ook zijn er nieuwe smartphones, een curved monitor en een step aangekondigd. We bespreken hier de producten die voor Apple-gebruikers interessant zijn: de Mi True Wireless Earphones 2 Basic, de Mi TV Stick en de Mi Smart Band 5.



Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Xiaomi heeft al jarenlang AirPods-klonen in de schappen liggen. Bij deze nieuwe oortjes hebben ze de prijs nog verder verlaagd en hebben ze gekozen voor een nieuw type doosje. Je stopt de oortjes er niet meer van bovenaf in, maar doet een klep open. Het uiterlijk van de AirPods-achtige ‘tandenborstels’ is wel gebleven. Deze oortjes lijken misschien op een afstand wel op AirPods, maar dichtbij zie je meteen dat het om een ander merk gaat. Ze gaan 5 uur mee op één batterijlading en hebben een totale luisterduur van 20 uur.

Wat Xiami ook heeft overgenomen is de technologie om te tikken voor instellingen. Door twee keer op een oordopje te tikken kun je de muziek pauzeren of starten, telefoongesprekken aannemen en de stembediening starten. De oortjes kunnen SBC- en AAC-muziek afspelen en zijn geschikt voor iOS en Android. Ook zit er dual-mic ruisonderdrukkingstechnologie in, waardoor ze achtergrondgeluid wegfilteren tijdens telefoongesprekken. Je oren worden echter niet afgesloten met een rubberen eartip, zoals bij de AirPods Pro. De oortjes gaan 40 euro kosten en komen op een later moment beschikbaar in Europa. Concurrentie voor de AirPods? Alleen als je een heel goedkoop alternatief zoekt, maar dan heb je momenteel al keuze uit veel meer producten. Dus erg veel impact zal het niet hebben.

Mi TV Stick

Er zijn geruchten over een nieuwe Chromecast, een streaming apparaatje dat zo’n 40 euro kost. Mi heeft er ook eentje: de Mi TV Stick. Hij is makkelijk mee te nemen en bedoeld om audio en video te streamen. Wel is duidelijk dat dit vooral op Android-gebruikers is gericht. Het werkt namelijk met Android TV en geeft toegang tot duizenden contenttitels, apps en games via Google Play. De beelden zijn in 1080p en er is ook ondersteuning voor surround sound via Dolby en DTS. Speciale knoppen op de afstandsbediening geven toegang tot Google Assistent, Netflix en Prime-audio. Ook kun je content van je smartphone en tablet casten naar het grote scherm met de ingebouwde Chromecast-functie. Een soort mediacenter op een stick met Chromecast-functie dus, ook verkrijgbaar voor 40 euro.

Mi Smart Band 5: een fitnessarmband voor weinig

Je kunt als Apple-gebruiker natuurlijk een Fitbit kopen, maar die werkt helemaal niet met Apple HealthKit, dus je kunt net zo goed voor een goedkoper merk kiezen als je uit bent op een gezondere levensstijl met meer beweging. De Mi Smart Band 5 is een fitnessarmband met een groter display dan voorheen: 1,1-inch high-resolution AMOLED. Je ziet hierop de realtime statistieken, waarbij je het uiterlijk kunt personaliseren met meer dan 65 thema-opties en aanpasbare functiemodules.

Er zit in deze sportarmband een vernieuwde zogenaamde PPG-sensor, waarmee je nog nauwkeuriger je hartslag kunt meten voor 11 verschillende sporten, waaronder roeien, yoga, crosstrainer en touwtjespringen. Ook is de Mi Smart Band 5 uitgerust met een aantal nieuwe functies, die we al kennen van de Apple Watch, zoals stressniveaudetectie (HRV), ademoefeningen (vergelijkbaar met Apple’s Breathe-app) en gezondheid voor vrouwen (toegevoegd in watchOS 6).

Iets wat je op de Apple Watch niet vindt en op deze Xiaomi smart band wel, is ondersteuning voor de PAI-gezondheidsmatrix. Dit staat voor Personal Activity Intelligence en is een cijfer voor je activiteiten. Het wil een oplossing zijn voor eerdere metingen die hun nadelen hebben, zoals het zetten van 10.000 stappen per dag of 150 minuten per week intensief bewegen.

De Xiaomi smart band kunt je opladen met een nieuwe magnetische oplader. Hij gaat 14 dagen mee op een volle batterij en kost 40 euro. De beschikbaarheid voor Europa wordt nog bekendgemaakt. Ook dit is geen revolutionair nieuw product, waar Apple het benauwd van zal krijgen, maar het is wel interessant dat functies die voorheen als geavanceerd werden ervaren nu ook op goedkope fitnesstrackers te vinden zijn.