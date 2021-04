Jaren terug introduceerde Twelve South al een zogenoemde Forté-houder voor de Apple Watch en vandaag komt daar een variant voor je iPhone bij. In de Forté-houder voor je iPhone verwerk je je losliggende MagSafe-lader, zodat ‘ie niet langer rondslingert op je bureau of nachtkastje. Ons doet de houder een beetje denken aan de zwevende Magic Keyboard-hoes van Apple voor de iPad Pro.



Twelve South Forté voor je MagSafe-lader

Het is de bedoeling dat je je eigen MagSafe-lader in de houder plaatst, iets wat er niet erg ingewikkeld uit ziet. Hierdoor kun je je iPhone er magnetisch op vastklikken. Je kunt je iPhone nu als tweede scherm gebruiken voor je werk of videogesprek. Je iPhone is zowel verticaal als horizontaal te bevestigen. Daarnaast is de kijkhoek aan te passen door de lader naar boven of beneden te bewegen. De Forté heeft een minimale kijkhoek van 70°, maar je kunt de laadplaats helemaal horizontaal kantelen, zodat je ook je AirPods bovenop het standaard kunt laden. Je laadt je iPhone op met de 15 watt van MagSafe. Omdat de lader zelf moet toevoegen aan de houder, is het handig om te weten wat je verder voor MagSafe nodig hebt.

De Forté-houder is alleen in het wit beschikbaar en biedt dus alleen ondersteuning voor de iPhones met MagSafe. Het is aan de ene kant wel zonde dat je zelf een MagSafe-lader en stroomadapter moet aanschaffen om de houder te gebruiken. Dan is $39,99 misschien toch wat aan de prijzige kant. Aan de andere kant biedt het je de ruimte om de MagSafe los te halen en ergens anders voor te gebruiken. Tot op heden is de houder alleen beschikbaar bij Twelve South en Apple in Amerika. Het is nog niet duidelijk wanneer de Forté hier in Nederland te koop is, maar we verwachten dat de oplader spoedig bij ons beschikbaar komt. Kun je daar niet op wachten, dan kan je hem ook gewoon vanuit de VS bestellen, maar hou dan wel rekening met extra verzendkosten.