Binnenkort start de verkoop van de Apple TV 4K 2021. Twijfel je nog of dit model iets voor jou is? We lichten vijf details van de Apple TV 4K 2021 voor je uit die je misschien nog niet wist.

Vijf Apple TV 4K 2021 details

De Apple TV 4K 2021 is Apple’s nieuwste model van de Apple TV 4K. Het kastje biedt betere specificaties, maar mogelijk zijn er wat specs of andere details die je misschien over het hoofd gezien hebt. Dit geeft je niet alleen een completer beeld van wat het nieuwe model te bieden heeft, maar ook of hij voor jou de moeite waard is.



#1 Ondersteuning voor Thread

De Apple TV 4K is het eerste Apple-product met ondersteuning voor Thread dat in Nederland verkrijgbaar is. Apple introduceerde Thread vorig jaar in de HomePod mini, maar die is vooralsnog niet bij ons verkrijgbaar. Als je dus gebruik wil maken van Thread, is de nieuwe Apple TV 4K de meest toegankelijke manier. Maar wat heb je daar eigenlijk aan? Thread is een protocol voor HomeKit waarmee geschikte accessoires onderling verbinding maken. Het is een soort alternatief voor Bluetooth, wifi, Zigbee en andere protocollen. Met Thread vergroot je ook het netwerk, omdat de apparaten via elkaar verbinding kunnen maken. Er komen steeds meer accessoires met Thread, voornamelijk van Eve. Hou er dus wel rekening mee dat je geschikte HomeKit-accessoires moet hebben om gebruik te kunnen maken van Thread. Lees ook onze uitleg van Thread voor meer info wat de voor- en nadelen zijn.

Bekijk ook Wat is Thread en wat kun je ermee in jouw smart home? Thread is een nieuwe, energiezuinige netwerktechnologie die je de HomePod mini en Apple TV 4K (2021) aantreft. Ook producten van Nanoleaf, Eve en andere fabrikanten zijn steeds vaker geschikt gemaakt voor Thread. Wat is het en wat kun je ermee? Dat lees je hier.

#2 Upgrade naar HDMI 2.1

De nieuwste generatie Apple TV 4K heeft een upgrade van HDMI 2.0a naar HDMI 2.1 gekregen. Maar wat heb je daar nou eigenlijk aan? HDMI 2.1 is de nieuwste standaard en biedt een betere maximale beeldkwaliteit. Met HDMI is bijvoorbeeld 120Hz verversingsgraad mogelijk en is de maximale bandbreedte groter, namelijk 48 Gbps. Op de nieuwe Apple TV belooft Apple High Frame Rate 4K HDR, maar geeft wel aan dat de beschikbare content met deze framerate nog beperkt is. Bovendien ondersteunt de nieuwe Apple TV nog geen 120Hz, maar dat zou Apple met een softwareupdate toe kunnen voegen. Hou er ook rekening mee dat je voor de beste beeldkwaliteit ook een televisie nodig hebt die al die specificaties ondersteunt. Heb je een hele nieuwe televisie uit bijvoorbeeld 2020, dan is de kans groot dat deze uitgerust is met HDMI 2.1.

#3 A12-chip voor betere prestaties

Apple heeft in het nieuwe model een A12-chip ingebouwd, een upgrade ten opzichte van de A10X-chip. Dat levert vooral betere prestaties op bij games, dus als je veel Apple Arcade speelt (en dan met name de meest grafisch intensieve games), dan heb je daar profijt van. De A12 regelt ook de hogere framerate bij 4K. Maar verwacht verder geen wonderen van de nieuwe chip. De Apple TV 4K is al vrij snel en de streamingapps die op de Apple TV beschikbaar zijn, zijn over het algemeen niet de meest prestatievretende apps.

#4 Ondersteuning voor wifi 6

Als je al een wifi 6-router hebt, dan weet je dat je met de nieuwste Apple TV 4K daarvan profiteert. Dat komt vooral van pas als je in een groot huishouden op meerdere apparaten tegelijk in 4K streamt in bijvoorbeeld Netflix, Disney+ of Apple TV+. Haperingen en het bufferen van een stream zal je daardoor minder snel tegenkomen, al is dit natuurlijk ook afhankelijk van de internetsnelheid die je huis binnenkomt. Heb je nu nog geen Wifi 6-router, dan ben je met de nieuwe Apple TV in ieder geval wel voorbereid op de toekomst.

Bekijk ook Met deze WiFi 6-routers blijft jouw huishouden op snelheid WiFi 6, ook wel Wireless AX genoemd, verbetert je draadloze netwerk. Het zorgt voor verbindingen die drie keer sneller zijn dan de vorige versie. De iPhone is er sinds de 11-serie al geschikt voor, maar je hebt wel een router nodig die er geschikt voor is. We zetten het aanbod van WiFi 6-routers voor je op een rijtje.

#5 Nieuwe Siri Remote ook los te koop

Je twijfelt misschien wel of een nieuwe Apple TV 4K wel nodig is, als je bijvoorbeeld al de vorige generatie of een Apple TV HD hebt. Maar wat als je nou wél die nieuwe Siri Remote wil hebben? Gelukkig kun je die ook gewoon los kopen. De losse Siri Remote is namelijk ook gewoon te koppelen aan de huidige Apple TV 4K en Apple TV HD, dus op die manier kan je voor een relatief lage prijs profiteren van de verbetering van de nieuwe afstandsbediening. De nieuwe Siri Remote heeft niet alleen nieuwe knoppen, maar ook ook een nieuw design. De nieuwe losse Siri Remote kost €65,-, terwijl de nieuwe Apple TV 4K 2021 er vanaf €199,-. Dat scheelt toch alweer €134,-.

Bekijk ook Siri Remote: alles over de gloednieuwe Apple TV afstandsbediening De Siri Remote is Apple's geavanceerde afstandsbediening voor de Apple TV. Daarnaast bedient het apparaat ook je televisie. Lees hier alles wat je moet weten over de Siri Remote, inclusief de nieuwe 2021-versie.

Je kunt de nieuwe Apple TV 4K 2021 vanaf aanstaande vrijdag 30 april kopen, met de eerste leveringen vanaf medio mei. Wil je nu al een Apple TV kopen, lees dan ons overzicht met de beste prijzen van de huidige modellen. Hou er wel rekening mee dat je daar nog de huidige Siri Remote bij krijgt en nog niet de nieuwe versie.