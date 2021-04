Steve Jobs heeft in het openbaar meermaals zijn afschuw uitgesproken over Adobe Flash. Maar intern heeft Apple wel geprobeerd om Adobe Flash werkend te krijgen op iOS. Qua performance was het echter niet vooruit te branden. Daarnaast zou Apple bezig zijn geweest met iMessage voor Android, maar ook dat kwam er niet.

Apple hielp met Adobe Flash

De details komen nu naar buiten tijdens de rechtszaak tussen Epic Games en Apple. Voormalig iOS-softwarebaas Scott Forstall heeft in de rechtszaal verklaard dat Apple heeft geprobeerd om ondersteuning voor Adobe Flash aan iOS toe te voegen.



“We probeerden om Flash werkend te krijgen. We hielpen Adobe. We waren echt geïnteresseerd. Dit is zo’n geval waarbij ik dacht dat het geweldig zou zijn als we het werkend zouden krijgen.”

Apple werkte nauw met Adobe samen om de destijds populaire Flash-technologie werkend te krijgen op de iPhone en iPad . Het is niet gelukt, aldus Forstall.

In het openbaar is Apple altijd een fervent tegenstander van Adobe Flash geweest. Veel mensen herinneren zich nog wel de open brief die Steve Jobs de wereld in stuurde om duidelijk te maken dat Flash nooit op iPhones beschikbaar zou komen. In zijn ‘Thoughts on Flash’-brief bekritiseerde Jobs het gebrek aan openheid, de betrouwbaarheid, beveiliging en performance. Flash zou een enorme impact hebben op de batterijduur, geen toegang geven tot het ‘volledige web’ en te weinig ondersteuning bieden voor aanraakfuncties. De kwaliteit van de ontwikkeltools was ook onder de maat. Volgens Jobs waren het vooral technische problemen waarom Flash nooit op de iPhone beschikbaar zou komen. Hij verklaarde dat er ook geen tool zou komen om Flash-apps naar iOS om te zetten. Apple koos voor HTML5 en andere protocollen.



Scott Forstall werd vooral bekend als voorstander van stiksels en andere kneuterige details in iOS. Na het overlijden van Jobs verdween diens oogappel Forstall door de achterdeur.

Toch blijkt uit uitspraken van Forstall dat Apple wel degelijk plannen had om Flash op de iPhone werkend te krijgen. De vraag over Flash kwam naar voren in de rechtszaak tussen Epic en Apple, toen Forstall werd gevraagd naar het integreren van crossplatform-functies in iOS. Dit is van belang voor Epic, dat beweert van mening is dat Apple de concurrentie tegenwerkt.

De brief ‘Thoughts on Flash’ van Steve Jobs dateert uit 2010 en zorgde ervoor dat Flash definitief op z’n retour was. Wanneer de samenwerking tussen Apple en Adobe plaatsvond blijkt niet uit de uitspraken van Forstall. In ieder geval weten we hoe het is afgelopen: Flash bleek niet te voldoen aan Apple’s standaarden.

“En toen we het op iOS aan de praat kregen, waren de prestaties gewoon ondermaats en beschamend. Het kon het nooit iets bereiken wat voor de consument van toegevoegde waarde zou zijn”

iMessage voor Android

In de rechtszaak kwam ook Eddy Cue opdraven, de man die iTunes en andere diensten onder zijn hoede heeft. De Apple-topman wilde in 2013 al iMessage voor Android laten ontwikkelen, maar werd teruggefloten. Cue wilde een apart team oprichten om iMessage-ondersteuning op Android mogelijk te maken. Dat blijkt uit een e-mailwisseling tussen Cue en de huidige senior vice-president voor software engineering, Craig Federighi. Op 7 en 8 april 2013 wisselden beide mannen e-mailtjes uit, nadat er geruchten waren over een mogelijke overname van WhatsApp door Google.

“We moeten echt iMessage naar Android brengen”, schreef Cue in de mail. “Ik heb een aantal mensen ernaar laten kijken en we moeten op volle snelheid bezig gaan en er een officieel project van maken”. Federighi vroeg of Cue ideeën had hoe hij iMessage een aantrekkelijk genoeg kon maken voor Android-gebruikers die maar weinig iOS-vrienden hebben. Phil Schiller en andere Apple-topmensen waren het niet eens met Cue.

Op de vraag of iMessage cross-platform compatibel zou worden tussen Android en iOS, antwoordde Cue dat dit inderdaad de bedoeling was. Begin april bleek uit documenten dat Apple opzettelijk iMessage niet voor Android wilde uitbrengen, om te zorgen dat gebruikers gedwongen waren om bij iOS te blijven hangen.