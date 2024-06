Ook de Apple TV krijgt dit jaar wat aandacht van Apple met de komst van tvOS 18. Wil je weten welke nieuwe functies tvOS 18 nou precies krijgt? In deze round-up hebben we ze voor je verzameld, met nog wat niet eerder genoemde veranderingen.

Vorig jaar bracht tvOS 17 behoorlijk wat handige nieuwe functies naar de Apple TV. Deze keer draait het in tvOS 18 vooral om kleinere nieuwe functies op het gebied van videostreaming. Er zijn minder grote veranderingen in de bediening, het beginscherm of andere onderdelen van de Apple TV, maar desalniettemin is tvOS 18 de moeite waard om naar uit te kijken. In dit overzicht lees je precies wat de nieuwe functies van tvOS 18 zijn: van de nieuwe InSight-functie tot een veelgevraagde verbetering voor HomeKit.

#1 InSight: krijg inzicht in de acteurs

Een van de belangrijkste nieuwe functies van tvOS 18, is de nieuwe InSight-functie. Deze vind je in de videospeler in de TV-app en werkt om te beginnen alleen voor films en series van Apple TV+. InSight geeft je namelijk live meer info over welke acteurs er op het scherm te zien zijn. Terwijl de scène zich afspeelt, veeg je naar beneden om te zien wie het zijn. Ook vind je daar informatie over welk nummer er in de achtergrondmuziek klinkt en kun je die in een klik toevoegen aan je Apple Music-bibliotheek.

#2 Verbeter dialogen voor meer apparaten

De functie Verbeter dialogen werd vorig jaar geïntroduceerd op de Apple TV, in combinatie met de HomePod. De functie zorgt ervoor dat spraak duidelijker klinkt ten opzichte van achtergrondgeluiden en -muziek. Vanaf tvOS 18 werkt het niet alleen meer met HomePods, maar ook met tv-speakers, Bluetooth-speakers en zelfs AirPods. Ook komt er voor toegankelijkheid een extra isolatiemodus waardoor stemmen nog duidelijker klinken.

Verbeter dialogen op de Apple TV met de HomePod: zo doe je dat Gebruik je een HomePod met de Apple TV, dan kun je profiteren van de functie Verbeter dialogen. Daarmee wordt spraak in films en series duidelijker.

#3 Automatische ondertiteling

Op het gebied van ondertiteling krijgt tvOS 18 nog een handige functie. Ondertiteling verschijnt nu altijd automatisch in beeld als de taal van de film of serie niet overeenkomt met je systeemtaal. Nu zal dat voor ons in Nederland niet zoveel verschil maken als je veel naar Engelse films en series kijkt, maar er is nog iets anders extra’s. Als je het geluid mute, kan ondertiteling ook automatisch in beeld verschijnen als je deze standaard uit hebt staan. En spoel je terug omdat je niet goed verstaan hebt wat iemand zegt, dan wordt ook automatisch de ondertiteling ingeschakeld.

#4 Ondersteuning voor 21:9-beeldverhouding

De Apple TV krijgt in tvOS 18 ook ondersteuning voor de 21:9-beeldverhouding. Deze beeldverhouding wordt veelal gebruikt bij projectors. Dankzij ondersteuning voor deze beeldverhouding, kun je in volledigheid gebruikmaken van de schermruimte die je hebt. Het matcht bovendien beter bij veel films en series die in dit formaat geschoten worden.

#5 Vernieuwde screensavers

Met tvOS 18 zijn er ook weer wat nieuwigheden op het gebied van screensavers. De huidige bestaande screensavers met natuurbeelden blijven behouden, maar er komen er nog veel meer bij. Zo krijgt de Apple TV screensavers van populaire films en series van Apple TV+, kun je je eigen portretfoto’s als screensaver instellen (met tijdweergave, vergelijkbaar met Apple Watch) en komt Snoopy naar de Apple TV met zijn eigen set geanimeerde screensavers. Ook deze kennen we al van de Apple Watch, die in watchOS 10 geïntroduceerd werd als wijzerplaat.

#6 Aangepast formaat voor apps op beginscherm

Vorig jaar paste Apple het beginscherm van de Apple TV aan, zodat er zes icoontjes op een rij konden staan in plaats van vijf. Daarvoor werd het formaat van de appicoontjes verkleind, maar als je dat toch te klein vindt, heeft tvOS 18 de oplossing. Er komt een instelling waarmee je de onderdelen op het scherm kunt vergroten. In de grotere weergave, betekent dit dat er ook weer vijf icoontjes naast elkaar op het beginscherm staan. Je hebt dus straks de keuze voor zes of vijf icoontjes.

#7 Standaardcamera selecteren voor FaceTime

Met FaceTime op de Apple TV kun je videobellen op het grote scherm. Je moet daarvoor echter wel elke keer je iPhone verbinden en bij je Apple TV zetten om beeld te kunnen krijgen. In tvOS 18 is er een mogelijkheid om altijd een specifieke iPhone verbonden te laten. Denk aan een iPhone die je niet meer gebruikt en ergens in een la niks ligt te doen. Doordat deze verbonden kan blijven, is FaceTime op de Apple TV altijd klaar voor gebruik.

FaceTime op de Apple TV: verder uitgebreid in tvOS 17.2 Sinds tvOS 17 heeft de Apple TV een eigen FaceTime-app. Daarmee kan je eenvoudig videobellen via de Apple TV, wat vooral handig is als je met meerdere mensen op de bank zit.

#8 Verbeteringen voor TV-app

De TV-app krijgt nog een paar specifieke verbeteringen in tvOS 18. Bij livestreams verschijnen er nu live previews terwijl je door de TV-app navigeert, kun je bij sportwedstrijden eerst de belangrijke hoogtepunten bekijken voordat je live gaat kijken en is het mogelijk om vanuit je bibliotheek met filmcollectie naar de filmpagina in de TV-app te gaan. Als je momenteel naar je filmbibliotheek in de TV-app gaat en een film selecteert, begint deze meteen met afspelen. In tvOS 18 hou je de knop ingedrukt om naar het detailscherm te gaan, zodat je meer informatie kan lezen.

Overigens krijgt de Fitness+ app op de Apple TV ook een update met een nieuw hoofdmenu. Deze app is echter helaas niet beschikbaar in Nederland en België, omdat de bijbehorende dienst Apple Fitness+ hier niet beschikbaar is.

#9 Apple TV als vaste woninghub

Een belangrijke verbetering voor HomeKit-gebruikers: het is met tvOS 18 mogelijk om een bepaalde Apple TV altijd als vaste woninghub aan te stellen. Normaal gesproken kiest de Woning-app automatisch de actieve woninghub uit al je Apple TV’s, HomePods en HomePod mini’s in huis. Maar in sommige gevallen heeft een bepaalde hub de voorkeur. Denk aan de Apple TV in de woonkamer die bedraad is aangesloten. Doordat je deze in de Woning-app op de Apple TV kan aanstellen als vaste woninghub, is je verbinding mogelijk veel betrouwbaarder.

Meer over tvOS 18

tvOS 18 is de grote nieuwe Apple TV-update van 2024. tvOS 18 is geschikt voor zowel de Apple TV HD als alle generaties van de Apple TV 4K. De releasedatum van tvOS 18 staat gepland voor dit najaar, tegelijkertijd met iOS 18 en de andere updates. Tot die tijd is de beta van tvOS 18 beschikbaar.