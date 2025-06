De Vision Pro krijgt binnenkort een grote update in de vorm van visionOS 26. Welke functies krijgt de Vision Pro erbij met visionOS 26? Dat lees je in dit overzicht.

Hoewel visionOS op dit moment Apple’s minst gebruikte besturingssysteem is, is het wel heel erg belangrijk geweest voor alle andere platformen. Het nieuwe Liquid Glass-design van iOS, iPadOS en macOS is immers gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp van visionOS. Reden genoeg dus om eens te kijken naar de nieuwe functies van visionOS 26, want het zou zomaar kunnen dat we enkele functies hiervan in de toekomst ook op je andere apparaten gaan zien.

#1 Widgets komen naar Vision Pro (en zijn ruimtelijk)

Voor het eerst komen widgets naar de Vision Pro. Er komt een nieuwe Widgets-app, waarmee je de widgets van al je favoriete apps kan instellen. Er zijn widgets van zowel standaardapps als van apps van derden. Bovendien zijn de widgets ruimtelijk. Dat betekent dat je ze op een plek in je omgeving kan zetten en dat ze daar ook vast blijven staan, zelfs nadat je de Vision Pro afgedaan hebt en later weer op zet. Op die manier kun je een soort digitaal raam creëren, of een digitale klok die altijd op dezelfde plek staat.

#2 Locatie van apps onthouden

Net als widgets worden de locaties van apps vanaf visionOS 26 ook onthouden. De Vision Pro weet precies waar je je apps gezet hebt en onthoudt die locatie voor de volgende keer, zelfs als de Vision Pro uit geweest is. Zo kun je meteen verder gaan met waar je gebleven was.

#3 Ruimtelijke scènes

De ruimtelijke scènes, een soort 3D-effect voor je foto’s, komen ook naar de Vision Pro. Apple voegt deze functie toe in iOS 26 en iPadOS 26, maar ze komen pas echt tot leven op de Vision Pro. Deze functie maakt van je 2D-foto’s ruimtelijke ervaringen, zodat je andere perspectieven kunt bekijken. Je vindt ze gewoon in de Foto’s-app, maar ook in de Spatial Gallery-app.

#4 Vernieuwde Persona

De Persona-functie kreeg nogal wat kritiek toen de Vision Pro uit kwam. De Persona is een digitale versie van jezelf die zo realistisch mogelijk is, wat bijvoorbeeld gebruikt wordt tijdens een FaceTime-gesprek via de Vision Pro. Immers: tijdens het gebruik van de Vision Pro kun je geen camera op je gezicht houden om te FaceTimen. In visionOS 26 maakt Apple de Persona-functie een stuk realistischer, waardoor ze er ook veel minder eng uit zien. Ze zijn ook veel scherper en minder wazig dan voorheen.

#5 Samen content delen met meerdere Vision Pro’s

Mocht je in de gelukkige situatie zitten dat jij en je partner allebei een Vision Pro hebben, dan kun je nu ook samen van bijvoorbeeld een film of game genieten terwijl jullie allebei een eigen Vision Pro gebruiken. Jullie zien dan allebei hetzelfde, zodat het een minder geïsoleerde ervaring is. Dit komt ook van pas bij zakelijk gebruik.

#6 Ruimtelijk browsen met Safari

De ruimtelijke scènes komen ook naar Safari. Websites die dit gebruiken, kunnen hun afbeeldingen tot leven laten komen waardoor alles ineens diepte heeft. Denk bijvoorbeeld aan een hotel, dat haar website voorziet van ruimtelijke foto’s. Tijdens het bekijken van het hotel via de website, lijkt het daardoor net alsof je door een raam in het hotel kan kijken.

#7 Ondersteuning voor PlayStation VR2 Sense-controllers

Gaming krijgt een update in visionOS 26, want er komt ondersteuning voor PlayStation VR2 Sense-controllers. Dit zijn ruimtelijke controllers voor games, zodat speciale VR-games meer tot leven komen. Het was al mogelijk om traditionele controllers te koppelen aan de Vision Pro, maar met de PlayStation VR2 Sense-controllers ervaar je het nog beter.

#8 Logitech Muse schrijfpen

Logitech komt tegelijkertijd met een schrijfpen waarmee je als het ware in de lucht kan schrijven en tekenen: de Logitech Muse. Als je samen met iemand aan een project werkt, ziet diegene ook je tekeningen en aantekeningen in de ruimtelijke omgeving.

#9 Nieuwe ruimtelijke content

Apple voegt in visionOS 26 nieuwe ruimtelijke content toe. Apple werkt samen met onder andere GoPro, Insta360 en Canon, waardoor video’s die met 180 of 360 graden gefilmd zijn, ruimtelijk kunnen worden afgespeeld op de Vision Pro. Normaal gesproken zien dit soort filmpjes er op een plat scherm wat verstoord uit, maar op de Vision Pro komen ze echt tot leven. Ook voegt Apple een nieuwe Jupiter-omgeving toe, waardoor het lijkt alsof je echt in de ruimte bent.

#10 Mappen maken voor apps

Het is vanaf visionOS 2 ook voor het eerst mogelijk om mappen te maken voor je apps. We kennen dit natuurlijk al jaren van je iPhone, iPad, Mac en Apple TV, maar het ontbrak nog op de Vision Pro. Nu er steeds meer apps voor de Vision Pro bij komen, is er ook meer behoefte aan het organiseren van je apps. Met mappen kan dat.

#11 Makkelijker scrollen met je ogen

Scrollen door een webpagina gaat op de Vision Pro vooral met handbewegingen, waarbij je de pagina als het ware vastpakt en omhoog sleept. Maar vanaf visionOS 26 kun je dit ook met je ogen doen. Daardoor hoef je minder met je handen te bewegen of kun je die vooral gebruiken om vensters te verplaatsen en te klikken.

#12 iPhone ontgrendelen door ernaar te kijken

Je iPhone gebruiken terwijl je een Vision Pro draagt, kan een uitdaging zijn. Mede doordat Face ID niet zomaar je gezicht herkent. In visionOS 26 lost Apple dit op. Zodra je een iPhone met iOS 26 hebt in combinatie met een Vision Pro met visionOS 26, wordt je iPhone ontgrendeld wanneer je er naar kijkt terwijl je de Vision Pro draagt. Face ID is dan niet nodig, omdat de iPhone weet dat je de Vision Pro draagt. Het enige wat nodig is, is dat beide apparaten hetzelfde account gebruiken.

Dit moet je weten over Apple Vision Pro

Vision Pro is de eerste mixed-reality headset van Apple. Hij maakt gebruik van geavanceerde sensoren en camera’s, met binnenin een M2-chip en een nieuwe R1-chip om de beelden van de camera’s in realtime te renderen. De Vision Pro is sinds februari 2024 verkrijgbaar in de Verenigde Staten met een vanafprijs van $3.499 (excl. tax). Lees onze Vision Pro review als je meer wilt weten over ervaringen!