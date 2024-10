Vanaf tvOS 18 is er een nieuwe functie genaamd InSight op de Apple TV, in het Nederlands ook wel "In beeld" genoemd. Daarmee check je welke acteurs er in een scène spelen.

Je herkent het vast wel: je bent een film of serie aan het kijken en je vraagt je ineens af: waar ken ik die acteur nou van? Vervolgens beland je in een oerwoud van informatie op IMDB, Wikipedia en andere nieuwsbronnen. En voor je het weet mis je een cruciale scène van de film of serie die je aan het kijken bent. Dat is helemaal vervelend voor degene met wie je op de bank aan het kijken bent. Sinds tvOS 18 en iOS 18 heeft Apple een functie waarmee je snel dit soort informatie kan opzoeken, in ieder geval bij content van Apple TV+. De functie heet InSight en is te vinden in de Apple TV-app.

Wat is InSight op Apple TV?

InSight is de nieuwe functie in tvOS 18 op de Apple TV en iOS 18 op de iPhone en IPad die informatie geeft over de acteurs die op dat moment in beeld zijn. Vandaar dat de functie in het Nederlands ook “In beeld” genoemd wordt. In real-time zie je de namen van acteurs en die van hun personage, terwijl de scène afgespeeld wordt. Klik je door, dan kom je op de informatiepagina van de desbetreffende acteur.

Daarnaast zie je ook nog welk muzieknummer er op de achtergrond wordt afgespeeld. Klik je hierop, dan kun je het nummer meteen toevoegen aan je Apple Music-bibliotheek. Je hoeft daardoor niet meer te Shazammen, want je vindt de informatie gewoon meteen dankzij InSight.

Met iOS 18 werkt de functie ook samen met de iPhone, zodat je de informatie kan opzoeken zonder dat iemand anders op de bank gestoord wordt. Dit werkt niet alleen als je aan het kijken bent op de Apple TV zelf, maar ook als je een Apple TV+ film of serie streamt op je iPhone of iPad zelf.

Wat heb je nodig voor InSight op de Apple TV?

Om de functie te gebruiken, heb je het volgende nodig:

Apple TV met tvOS 18 of nieuwer

iPhone of iPad met iOS 18 en iPadOS 18 of nieuwer

Actief Apple TV+ abonnement

De functie werkt dus alleen met originele Apple-films en -series die te streamen zijn op Apple TV+. Je kunt het dus niet gebruiken in huur- of koopfilms of in andere streamingdiensten als Netflix of HBO Max. Op Amazon Prime Video vind je wel het vergelijkbare X-Ray, waarmee je ook tijdens het kijken kan zien wie er in speelt.

Info over acteurs opzoeken in films en series op Apple TV

Om de functie te gebruiken, doe je het volgende:

Speel een film- of serie af op Apple TV+ in de TV-app van Apple. Breng de videospeler in beeld en veeg naar onderen. Naast de Info-knop staat de InSight-knop. Navigeer hierheen en de informatie over acteurs en muziek verschijnt live in beeld terwijl de scène zich afspeelt. Wil je de informatie op de iPhone zien terwijl je kijkt op de Apple TV? Gebruik de iPhone dan als afstandsbediening voor je Apple TV en de informatie verschijnt in beeld, zonder dat het beeld op de tv geblokkeerd wordt. Je hebt hier iOS 18 of nieuwer voor nodig.

Stream je op de iPhone of iPad zelf (dus niet op een Apple TV), dan vind je de functie als volgt:

Speel een film- of serie af op Apple TV+ in de TV-app van Apple. Breng de videospeler in beeld en tik onderaan op In beeld. De content speelt verder maar maakt wel plaats voor het infoscherm. Terwijl de personages in beeld komen, verschijnen de desbetreffende acteurs in een lijst in beeld. Wordt er achtergrondmuziek afgespeeld, dan zie je dit ook.

Verzoek doen tot verwijdering of correctie

De kans lijkt ons niet zo groot (tenzij je een bekend internationaal acteur bent), maar gebeurt het nou dat je jezelf in beeld ziet staan en verschijnt je naam in de InSight-functie terwijl je dat niet wil, dan kun je bij Apple een verzoek tot verwijdering indienen. Je kunt ook een correctie doorgeven, bijvoorbeeld als je naam niet goed gespeld is of de bijbehorende afbeelding niet klopt. Apple heeft daarvoor een speciaal e-mailadres in het leven geroepen.