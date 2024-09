Fitbit lijkt steeds meer onderdeel te worden van Google’s eigen ecosysteem. De sluiting van de Fitbit-website op 10 oktober is de zoveelste stap om het eens zo populaire merk voor fitnesstrackers te ontmantelen. ‘Fitbit’ werd een soortnaam voor allerlei stappentellers, voor mensen die aan hun conditie willen werken. Fitbit was hét succesverhaal voor wearables en het eerste merk dat echt aansloeg bij het grote publiek. En terwijl Google officieel heeft bevestigd dat ze de apparaten en gebruikers van Fitbit zullen blijven ondersteunen, is de toekomst niet meer zo zeker. Het is goed denkbaar dat het merk Fitbit op termijn helemaal verdwijnt.

Fitbit verdwijnt steeds meer in Google

Dat er dingen veranderen was afgelopen maand ook te zien op de IFA-beurs in Berlijn. Fitbit had er voor het eerst geen stand meer. In plaats daarvan waren er wat Fitbits te zien in de Google-stand, maar zonder het herkenbare Fitbit-logo. Maar er verandert meer: er worden al een paar jaar geen nieuwe Fitbit-smartwatches uitgebracht en bij de meest recente modellen is het niet meer mogelijk om eigen wijzerplaten en apps van derden te installeren. De sociale functies werden weggehaald en het Fitbit-dashboard op de website verdween. Google rommelde ook met de Fitbit Premium-functies, waarbij sommige betaalde functies opeens gratis werden, terwijl andere betaalfuncties verdwenen.

De supportpagina’s op help.fitbit.com werden eerder overgezet naar de Google-website en de online shop van Fitbit werd overgeheveld naar de Google Store. Daar zie je op de homepage de Google Pixel-producten, waaronder de Google Pixel Watch 3. Pas als je gaan zoeken krijg je nog de Fitbit-producten te zien, zoals de Charge 6. Op Fitbit.com staan de producten nog wel prominent in beeld en krijg je een goed overzicht van de mogelijkheden, maar dat gaat veranderen.

Op zich zijn de ontwikkelingen rondom Fitbit niet verrassend: Google heeft een geschiedenis van overnames, waarbij het bedrijven opkoopt en vervolgens de technologie gebruikt in eigen producten. Zo werd het merk Nest ook ooit overgenomen en is nu volledig onderdeel van Google Home geworden.

Wat betekent het voor Apple-gebruikers?

Voor Apple-gebruikers was het tot nu toe goed mogelijk om een Fitbit te gebruiken, al waren er wel beperkingen. Fitbit heeft een iPhone-app en die lijkt ook gewoon te blijven bestaan. Grootste minpunt is dat je de metingen die je met de Fitbit doet (bijvoorbeeld stappen) niet 1-op-1 kunt inlezen in Apple’s HealthKit, maar er zijn workarounds om dit voor elkaar te krijgen. Wel is het zo dat Google waarschijnlijk geen Fitbit-smartwatches meer gaat uitbrengen en de functionaliteit en ondersteuning langzamerhand gaat afbouwen, ten gunste van de eigen Google Pixel Watch. En daar gaat het mis:

Om Google Pixel Watch te verbinden, hebt u een compatibele Android-telefoon nodig met Android OS-versie 8.0 of nieuwer (9.0 of nieuwer voor Google Pixel Watch 2 en 10.0 of nieuwer voor Google Pixel Watch 3). iOS-telefoons worden momenteel niet ondersteund.

Als je de Google Pixel Watch met z’n ronde wijzerplaat mooi vindt, kun je deze dus niet in combinatie met je iPhone gebruiken. We verwachten dat de fitnesstrackers wel gewoon op de markt blijven en dat ook de bijbehorende Fitbit-app voor iOS nog wel even blijft bestaan. Maar het is goed mogelijk dat ook dit op termijn wordt overgezet naar de Google Fit-app, die sinds 2019 ook voor de iPhone bestaat.