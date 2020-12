TomTom Go Navigation is nu ook in CarPlay Dashboard te gebruiken. Dat werd ontdekt door een lezer van iCulture. Dit is een handige functie, zodat je tijdens het navigeren nog iets anders kunt doen.

TomTom Go Navigation in CarPlay Dashboard

Sinds iOS 13 heb je op je CarPlay-scherm toegang tot het CarPlay Dashboard. Dit is een apart scherm binnen CarPlay, waarmee je navigatie-instructies, je muziek en meer op één scherm bekijkt. Sinds iOS 13.4 kunnen ook externe navigatie-apps hier gebruik van maken. Google Maps op het CarPlay Dashboard is al sinds augustus mogelijk en onlangs sloot ook Google-dochter Waze zich erbij aan. Nu heeft ook TomTom Go Navigation. Het navigatiebedrijf bevestigde eerder al in forumberichten dat eraan werd gewerkt, maar een officiële aankondiging werd niet gedaan. Nu ontdekte een iCulture-lezer dat het live is gegaan.



TomTom Go Navigation is sinds juni 2019 in CarPlay te vinden, maar alleen als schermvullende app. Daar komt vanaf vandaag verandering in met de toevoeging van CarPlay Dashboard-ondersteuning.

Bekijk ook Waze komt naar je CarPlay-dashboard: navigeren in split-view Waze gaat beter gebruik maken van het CarPlay-dashboard. Je kunt de app straks in split-view gebruiken, terwijl je ook nog een andere app in beeld hebt.

Ontwikkelaars kunnen sinds iOS 13.4 hun apps daarvoor geschikt maken, zodat navigatie-apps van derden Apple Kaarten kunnen vervangen in de split-view weergave. Ontwikkelaars maakten echter geen haast om het te ondersteunen. TomTom zou sinds een paar maanden al bezig zijn geweest met CarPlay Dashboard-ondersteuning in de beta. Het werkte toen alleen nog voor mensen die deel uitmaakten van het betaprogramma en er werd geen releasedatum bekendgemaakt. Destijds was er nog geen sprake van Dashboard-ondersteuning van Google Maps en Waze, maar de zoekgigant heeft sindsdien een inhaalslag gemaakt en was TomTom voor.



Afbeelding via Reddit

Terwijl je de andere twee apps gratis kunt gebruiken, is TomTom Go Navigation alleen beschikbaar met abonnement. Je kunt deze functie dan ook alleen gebruiken als je betalend abonnee bent. De vandaag verschenen update biedt nog een paar andere vernieuwingen. Je kunt nu alternatieve routes bekijken op CarPlay en onderweg bewust van de aangegeven route afwijken door een alternatieve route te kiezen. Ook kun je nu Thuis, Werk en Recente locaties toevoegen aan je Siri-snelkoppelingen.

Wil je weten hoe het CarPlay Dashboard werkt, lees dan onze tip. Voor meer navigatie-apps met CarPlay bekijk je onze uitgebreide vergelijking.