TomTom is van oudsher een bedrijf voor offline navigatie: vroeger met de aparte navigatiesystemen, de laatste jaren vooral met de TomTom Go Navigation-app. Hoewel TomTom Go Navigation wel steeds meer online onderdelen heeft, moet je alsnog een kaart van een bepaalde regio downloaden om de app te kunnen gebruiken. Bovendien zit je hier vast aan een abonnementenmodel, waardoor je de app niet gratis kan gebruiken. Sinds enige tijd is er daarom de gratis online tegenhanger TomTom AmiGO. De app is qua opzet vergelijkbaar met Waze, waarbij de community van gebruikers de data aanlevert zoals file-informatie, flitsers en meer. Het goede nieuws is dat dit nu dus ook met CarPlay kan.



TomTom AmiGO in CarPlay

TomTom AmiGO ziet er in CarPlay uit als een standaard navigatie-app, zoals er inmiddels zoveel zijn. Op het kaartje zie je je huidige locatie en je kan met de Zoek-knop zoeken naar een adres (via het virtuele toetsenbord) of navigeren naar huis, werk, een parkeergarage, tankstation, café of een recent ingevoerd adres. Het zoeken naar een adres met het toetsenbord ging bij ons wel wat moeizaam, omdat er geen enkele resultaat getoond werd. Even de iPhone erbij pakken om daar het adres in te voeren gaat ook niet, want de iPhone-versie van TomTom AmiGO blokkeert zodra hij verbonden is met CarPlay. Je moet daardoor altijd alles via het CarPlay-scherm doen, zelfs als je ergens geparkeerd staat. Je iPhone ontkoppelen van CarPlay is dan de enige optie.

Tijdens het navigeren zie je linksboven de instructies en linksonder de verwachte aankomsttijd en andere info: precies zoals met iedere andere navigatie-app in CarPlay dus. TomTom AmiGO toont als extra wel je huidige snelheid en de maximale snelheid rechtsonder op het scherm. Meldingen van flitsers, stilstaande voertuigen, ongevallen, files en meer worden met icoontjes op de kaart getoond.

Meldingen en stembegeleiding

Net als in Waze en Flitsmeister kun je in TomTom AmiGO voor CarPlay zelf een melding maken. Via een knop op het scherm kun je een mobiele flitser, vaste flitser, file, defect voertuig, gevaar, wegwerkzaamheden of een afgesloten weg melden. Ook verschijnen meldingen van ongevallen rechtsboven als waarschuwing op de kaart. Verder toont de app ook rijstrookbegeleiding, al is de weergave daarvan met blauwe en grijze pijlen niet altijd even duidelijk. In ons ritje voor de korte test zijn we ook nog wat andere bugs tegen gekomen. Zo zegt de stembegeleiding bijvoorbeeld “Over 600 meter, sla rechtsaf”, terwijl op het scherm staat dat dit al over 400 meter is. Ook kregen we meermaals tijdens het rijden de steminstructie “Begin met rijden”, terwijl we allang onderweg waren. Overigens gebruikt TomTom AmiGO dezelfde stemmen als de gewone TomTom en dat is wat ons betreft een voordeel.

TomTom AmiGO is gratis te gebruiken, maar vereist dus wel een internetverbinding. Om de app te kunnen gebruiken, moet je akkoord gaan met de privacyvoorwaarden, waarin staat dat sommige gegevens mogelijk gebruikt worden. TomTom AmiGO toont geen advertenties.

Met dank aan de tipgevers!