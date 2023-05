Er zijn al allerlei CarPlay-apps voor elektrische auto’s beschikbaar, waaronder bekende apps als Chargemap en ABRP, maar ook aanbieders als Shell Recharge. Fastned is in Nederland één van de grotere aanbieders van snelladers in Nederland en heeft ook locaties in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Met de iPhone-app kon je al veel langer snelladers opzoeken en laadacties starten, maar een CarPlay-versie was er nog niet. Om het makkelijker te maken om via je autoscherm naar deze laadpalen te navigeren, is er nu een CarPlay-app van Fastned. Er zit alleen nog wel een flinke beperking aan de CarPlay-versie.



Fastned op CarPlay

Het was natuurlijk wel al langer mogelijk om Fastned-laadpalen op te zoeken via CarPlay, bijvoorbeeld via Apple Kaarten, maar de informatie is daar lang niet altijd even betrouwbaar. Met de eigen Fastned-app voor CarPlay weet je zeker dat die locatie ook open is en vind je alle locaties die Fastned heeft. Daarnaast vind je bij elk station nuttige informatie. Denk aan de huidige afstand tot het station, de maximaal beschikbare laadsnelheid, de prijs per kWh en het aantal beschikbare laadpalen op dit moment. Er zijn ook filtermogelijkheden, waarmee je kan filteren op type stekker. Automatisch kiest de app het filter van het voertuig dat je hebt ingevuld in de iOS-versie van Fastned. De app heeft zowel een lichte als donkere modus, die zich automatisch aanpast. De app gebruikt Apple Kaarten voor het tonen van het kaartje met laadstations.

Naast deze extra informatie, kun je dus met een paar tikken de route starten naar het gekozen laadstation. Daarvoor heeft de app geen eigen navigatie, maar word je doorverwezen naar Apple Kaarten, Google Maps of Waze. Dit is een vereiste vanuit Apple en zien we ook bij CarPlay-apps voor tanken. In het geval van Apple Kaarten wordt de route naar het Fastned-station toegevoegd als tussenstop op je huidige route. Je huidige navigatie wordt dus niet onderbroken. Het is helaas niet mogelijk om via de CarPlay-versie van Fastned het laden te starten. In tegenstelling tot bij de Shell Recharge-app voor CarPlay, biedt de CarPlay-versie van Fastned ook geen optie om je laadsessie te stoppen of om een sessielijst te bekijken. Het is dus alleen voor het opzoeken van snelladers en het bekijken van nuttige info.

Er was onder gebruikers veel vraag naar de CarPlay-versie van Fastned, zo blijkt wel uit de App Store-reviews. De afgelopen weken hintten de makers van de app daar al naar de komst van de CarPlay-versie, zo ontdekten wij eerder. De CarPlay-versie van Fastned is beschikbaar vanaf versie 6.8.0 van de Fastned-app en verschijnt vanzelf op je CarPlay-scherm als je de nieuwste app-update gedownload hebt en je je iPhone verbindt met je CarPlay-systeem.