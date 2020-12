‘Sneller dan high-end pc’

De hardware-experts van Apple werken aan meerdere opvolgers voor de M1-chip. Eén ervan moet een extreem snelle worden met maar liefst 32 performance cores. De huidige M1-chip in de instapmodellen van de MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini beschikken over 4 cores voor performance en 4 zuinige kernen die moeten zorgen voor een langere batterijduur. Ze presteren nu al beter dan de meeste Intel-chips, maar toch is het nog maar het begin. De volgende generatie Apple Silicon-chips presteert nog beter.



Een van de eerste opvolgers van de M1 beschikt over 20 CPU-kernen, waarvan 16 gericht op performance en 4 op efficiency. Deze zullen naar verwachting gebruikt worden in alle uitvoeringen van de iMac en in de high-end versies van de MacBook Pro. Een Mac Pro met ARM-processor zou gepland staan voor 2022. Mogelijk gaat die ook de 32-core CPU bevatten.

Er zullen in 2021 twee rondes zijn met nieuwe Macs: in het voorjaar en najaar. Het wil echter nog niet zeggen dat het allemaal op rolletjes loopt. Het ontwikkelen van chips is een complex proces, dus het kan best zo zijn dat Apple eerst kiest voor 8 of 12 high-performance kernen, afhankelijk van hoe de productie loopt. Het blijkt uit informatie die Bloomberg wist te ontfutselen van mensen die op de hoogte zijn van de plannen, maar niet met naam genoemd willen worden omdat er geen officiële aankondigingen zijn gedaan.

Apple wil in twee jaar tijd de overstap naar ARM-processoren maken en is dan onafhankelijk van Intel. Voor Intel is het verlies van Apple als klant een aderlating, maar niet zo’n heel erg grote. Volgens Bloomberg haalt Intel minder dan 10% van de omzet uit Apple Mac-processoren. Maar het zal wel een knauw betekenen voor PC-makers die nu nog afhankelijk zijn van Intel en daarbij moeten toezien hoe Apple aan de lopende band snelheidsmonsters creëert.

In 2021 of mogelijk 2022 zou Apple nog duurdere grafische upgrades kunnen aanbieden met 64 of 128 cores voor de GPU. Deze zouden dan vele malen sneller zijn dan de huidige grafische modules van Nvidia en AMD die Apple nu gebruikt.