Na bijna een jaar is Flitsmeister nog niet beschikbaar in de Dashboard-functie van CarPlay. Waarom duurt dat zo lang? De makers geven ons uitleg over de beperkingen van CarPlay.

Ontwikkelaars kunnen apps voor CarPlay maken, maar worden daarin wel door Apple beperkt. Zo zijn alleen bepaalde appcategorieën toegestaan (zoals navigatie, audio en sinds iOS 14 ook laadpaal-apps), om te voorkomen dat er apps verschijnen die niet voor de auto bedoeld zijn. Maar ook binnen die categorieën ziet Apple streng toe op de functies die een app biedt. Ontwikkelaars van CarPlay-apps moeten werken binnen die beperkingen. Dat geldt ook voor het CarPlay Dashboard. Eén van de bekendste Nederlandse navigatie-app is Flitsmeister. Hoewel er een CarPlay-app van Flitsmeister is, verschijnt deze niet in de Dashboard-functie. Wij vroegen aan Kim van der Wielen, woordvoerder bij Flitsmeister (a.k.a. Communicatie Meister), hoe dat zit.



Flitsmeister in CarPlay Dashboard: ingewikkelder dan je denkt

Wat is het CarPlay Dashboard ook alweer precies? In dit aparte gedeelte van CarPlay bekijk je de kaart, navigatie-instructies, muziek, agenda en meer in één scherm. Je hoeft daarom niet te wisselen tussen verschillende apps, wat vooral tijdens het rijden van pas komt. Sinds iOS 13.4 kunnen makers van navigatie-apps hun app ook laten verschijnen in het CarPlay Dashboard. Maar zoals in heel CarPlay geldt, zijn er wel beperkingen vanuit Apple.

Kim van der Wielen van Flitsmeister legt ons uit dat er twee voornaamste redenen zijn waarom Flitsmeister hier nog niet mee samenwerkt: tijd en complexiteit. “Als we iets maken voor op het CarPlay dashboard moet dat Flitsmeister waardig zijn. Minder willen we onze gebruikers niet aanbieden. Daarnaast zijn er ook aanpassingen nodig vanwege de nieuwe guidelines van Apple die ook de nodige investeringen op technisch vlak vragen”, zo legt zij aan ons uit.



TomTom Navigatie in het CarPlay Dashboard

Het is bij het gebruik van de Dashboard-functie bijvoorbeeld niet mogelijk om visuele signaleringen te tonen. Denk aan een waarschuwing voor een flitser, ongeval of andere gevaarlijke situatie op de weg. In de CarPlay-app zelf verschijnt een melding op het scherm, samen met een waarschuwing via audio. Op het Dashboard kan Flitsmeister geen waarschuwingen tonen. Dat is volgens Van der Wielen de essentie van Flitsmeister. Wel kunnen zij hooguit iets met spraak doen, maar dat alleen is voor Flitsmeister te beperkt. “Onze app is groot en complex, waardoor we niet zomaar even kunnen omschrijven naar de nieuwe manier die nodig is voor dashboard-ondersteuning”, zo voegt Van der Wielen toe.

Ondersteuning voor het CarPlay Dashboard is nog niet helemaal van de baan. Van der Wielen laat aan ons weten dat het designteam nog aan het testen en onderzoeken is met betrekking tot de Dashboard-functie. Het is nog niet bekend of en wanneer de ontwikkeling daadwerkelijk van start gaat. Wil je meer achtergrondinfo over ontwikkelen voor het CarPlay Dashboard, dan lees je hier meer bij Apple.

Andere apps in CarPlay Dashboard

Enkele apps die wel in het CarPlay Dashboard beschikbaar zijn, zijn Waze, Google Maps en TomTom. Ook die hebben te maken met beperkingen. Die apps tonen wel je navigatie-instructies en een kaartje van je route (inclusief maximale snelheid), maar visuele waarschuwingen of het melden van flitsers en dergelijke is ook bij die apps niet mogelijk in het CarPlay Dashboard.



Flitsmeister in CarPlay laat je sinds september 2020 wel flitsers en meer melden.

Algehele beperkingen van CarPlay

Ook voor de gewone CarPlay-apps zijn er beperkingen waar ontwikkelaars mee moeten dealen. Apple biedt een soort template waarbinnen alle ontwikkelaars hun functies moeten inbouwen. Dat is dan ook de reden dat veel CarPlay-apps er grotendeels hetzelfde uit zien. Ontwikkelaars hebben in het ontwerpen van een CarPlay-app niet de volledige ontwerpvrijheid zoals ze dat wel bij iPhone- en iPad-apps hebben. Daarom zijn sommige functies die je kent van Flitsmeister ook niet beschikbaar in de CarPlay-versie, simpelweg omdat Apple daar de ruimte niet voor biedt.

De reden hiervoor is onder andere veiligheid. Apple zorgt hiervoor dat apps gemakkelijk te bedienen zijn en dat ze er allemaal hetzelfde uit zien, wat ook de herkenbaarheid vergroot. Door de mogelijkheden te beperken, houdt Apple zelf in de hand hoeveel informatie er tegelijkertijd op het scherm getoond mag worden. Dat geldt dus niet alleen voor CarPlay-apps zelf, maar ook voor het CarPlay Dashboard.