We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.





Nu op Apple TV+: Earth at Night in Color

Hou je van natuurdocumentaires, dan is Earth at Night in Color écht een aanrader. Je krijgt fascinerende beelden te zien van leeuwen, spookdiertjes en andere wezens die ‘s nachts op hun best zijn. Voorheen kon je deze beelden alleen zien in slechte kwaliteit, met nachtzichtcamera’s. Er is in deze serie echter gebruik gemaakt van de nieuwste cameratechnologie om dingen zichtbaar te maken die we nog nooit hebben gezien.

Het camerawerk en de videobewerking zijn van een uitzonderlijk niveau. Aan het einde van elke aflevering krijg je een kijkje in de problemen die de crew moest overwinnen om de dieren goed in beeld te krijgen. Als commentaarstem is Tom Hiddleston in de arm genomen, die zijn werk uitstekend doet. Maar de echte sterren van de show zijn de dieren en de cameramensen die het allemaal in beeld hebben gebracht. Aanrader!

Bekijken: Earth at Night in Color

Nieuw op Apple TV+: Mariah Carey’s Magical Christmas Special

Vanaf 4 december kun je kijken naar deze kerstspecial met Mariah Carey. Er is een indrukwekkende line-up van sterren te zien, waaronder Tiffany Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland en Mykal-Michelle Harris. Je ziet een combinatie van muzikale optredens, dans en animaties. Carey zal ook een nieuwe single uitbrengen van de soundtrack ‘Oh Santa!’ waarin tevens Ariana Grande en Jennifer Hudson meezingen. Het zijn veelal nieuwe uitvoeringen van de kerstklassiekers. Heb je geen Apple TV+ dan kun je vanaf 11 december op andere platformen kijken. De nieuwste trailer zie je hieronder.

Bekijken: Mariah Carey’s Magical Christmas Special

Nieuw op Apple TV+: A Charlie Brown Christmas

A Charlie Brown Christmas is de nieuwste Peanuts-special, te zien op Apple TV. Eerder kon je ook al kijken naar ‘Snoopy in Space’, ‘Charlie Brown Thanksgiving’ en ‘It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown’. Fans van Snoopy komen hiermee echt in de kerststemming. Er was wat gedoe over de serie, omdat het een Apple TV+ exclusive was. Daarom gaat Apple het gratis beschikbaar stellen voor iedereen van 11 tot 13 december. Ook komt het in de VS op de publieke zenders.

Bekijken: A Charlie Brown Christmas

Nieuw op Apple TV+: Stillwater

Voor de kinderen is er Stillwater, een kinderserie, gebaseerd op de boeken ‘Zen Shorts’ van Jon J. Muth. De serie gaat over drie broers en zussen, die een wijze pandabeer genaamd Stillwater als buurman hebben. De panda geeft de kinderen een beter begrip van hun gevoelens en helpt ze met mindfulness, zodat ze hun dagelijkse uitdagingen aan kunnen. Dit gebeurt aan de hand van verhalen en humor. In de cast vind je onder andere James Sie, Eva Binder, Tucker Chandler en Judah Mackey.

Arctic

Te zien bij: Film 1

Een man strandt op de Noordpool. Wanneer het ernaar uitziet dat hulp onderweg is, gebeurt er een ongeluk waardoor zijn kans op redding is verkeken. Blijft hij in het relatief veilige kamp of gaat hij het onbekende tegemoet?

The Gloaming (S01)

Te zien bij: Ziggo

Wanneer een onbekende vrouw op een brute wijze wordt vermoord, moet rechercheur Molly McGee samenwerken met collega-agent Alex O’Connell. Maar de twee delen een tragisch verleden.

Berlin Alexanderplatz

Te zien bij: Pathé Thuis

Vluchteling Francis maakt de gevaarlijke oversteek van Afrika naar Europa. Als hij uiteindelijk in Berlijn aankomt zweert hij om dat als een goed mens te doen. Door zijn status als illegale vluchteling blijkt dat echter onmogelijk.

Wu-Tang: An American Saga (S01)

Te zien bij: Videoland

New York City is het toneel van crack en geweld in de jaren 90. In Staten Island probeert Bobby Diggs, alias RZA, aan de ellende en de gevaren te ontkomen door zich op hiphop storten. Zijn oudere broer, Devine, ziet daar helemaal geen brood in. Maar Bobby weet een groep donkere jongens bij elkaar te brengen. Zij worden heen en weer geslingerd tussen muziek en misdaad.

Sound of Metal

Te zien bij: Amazon Prime Video

Tijdens een reeks nachtelijke optredens vol adrenaline krijgt de rondtrekkende punk metal drummer Ruben (Riz Ahmed) te maken met gehoorverlies. Wanneer een specialist hem vertelt dat zijn toestand snel zal verslechteren, denkt hij dat zijn muziekcarrière – en daarmee zijn leven – voorbij is. Zijn bandlid en vriendin Lou (Olivia Cooke) brengt de herstellende heroïneverslaafde naar een afgelegen huis voor doven en slechthorenden. Dit doet ze in de hoop dat het een terugval zal voorkomen en hij kan leren zich aan te passen aan zijn nieuwe situatie. Nadat hij is verwelkomd in een gemeenschap die hem accepteert zoals hij is, moet Ruben kiezen tussen zijn nieuwe balans en de drang om het leven dat hij ooit kende terug te winnen. Met behulp van verrassende, innovatieve geluidstechnieken neemt regisseur Darius Marder het publiek mee in Ruben’s reis naar een zelden onderzochte wereld, een wereld die hij levendig zal nabootsen.

Emma

Te zien bij: Amazon Prime Video

Emma is knap, slim en er is niemand zoals zij in het dorpje waar ze woont. Ze koppelt graag mensen maar haar interventie in de liefde is niet succesvol. Terwijl ze zich bemoeit met het geluk van anderen loopt ze bijna haar eigen liefde mis.

Kings of Jo’Burg (S01)

Te zien bij: Netflix

De broers Masire domineren de criminele onderwereld van Johannesburg. Ze dreigen ten val te komen door een bovennatuurlijke familievloek en een complex web van verraad.

300

Te zien bij: Netflix

In het jaar 480 v.C. gaat de Spartaanse koning Leonidas met zijn groepje van 300 soldaten de strijd aan met ruim 1 miljoen manschappen in de slag bij Thermopylae.

Only the Brave

Te zien bij: Netflix

De Granite Mountain Hotshots, een groep brandweermannen, riskeren alles om een dorp te beschermen tegen een historische grote (bos)brand.