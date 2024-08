Het Nederlandse navigatiebedrijf TomTom heeft bekendgemaakt dat ze stoppen met de GO Ride-app voor motorrijders. Gebruikers hebben een maand de tijd om data te downloaden en naar een alternatief over te stappen.

TomTom GO Ride is een van de weinige goede motorapps – en hij is nog gratis ook! Vanaf 15 september zul je echter een andere app moeten gebruiken. Dan werkt de app niet meer en worden de kaartdiensten volledig uitgeschakeld. TomTom geeft als reden dat er middelen moeten worden vrijgemaakt om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen. De app was populair onder motorrijders omdat je er naast de snelste route ook een spannende of superspannende route mee kon plannen. Oftewel: een route met veel bochten, waarbij je wel iets langer onderweg bent. Een ritje van Amsterdam naar Breda duurt dan opeens geen 1,5 uur meer, maar tussen de 3,5 en 4 uur. Met een beetje geluk krijg je onderweg ook nog leuke uitzichten.

TomTom GO Ride: kaartdiensten worden uitgeschakeld

Ook handig: je kon routes met wel 150 tussenpunten plannen, zodat je zeker wist dat de route altijd langs alle zelfgekozen uitzichtpunten ging. Er was overigens ook wel kritiek op de app: CarPlay werd niet ondersteund (ook nuttig voor motorrijders) en de spannende routes waren soms alleen maar omslachtig en niet echt spannend. Hoe dan ook: je zult over een maand moeten overstappen naar een andere app. TomTom raadt aan om over te stappen naar AmiGO. Deze is niet speciaal ontworpen voor motorrijders, maar geeft je wel de mogelijkheid om als voertuig een motor in te stellen. Ook kun je bij het plannen van een route kiezen voor een kronkelende routeplanning. Ondersteuning voor CarPlay en Android Auto zit er ook in.

TomTom GO Ride gaat stoppen.

Data downloaden tot half september

Tot 15 september kun je je data downloaden; daarna kan dat niet meer. De opgeslagen routes zijn te downloaden via plan.tomtom.com. Instructies hiervoor vind je in deze FAQ. Om teleurgestelde motorrijders toch nog wat op te beuren belooft TomTom dat de vrijgekomen capaciteit écht gebruikt zal worden om te investeren in innovatieve projecten, die aansluiten op de behoeften van de community. Volgens TomTom is de AmiGO app een prima alternatief, dus dat hebben we meteen even geprobeerd.

Met AmiGO kun je ook inefficiënt van A naar B rijden – met hopelijk een mooi uitzicht.

Je kunt bij het voertuigicoon een motor kiezen in verschillende kleuren, bijvoorbeeld eentje op benzine. Als je vervolgens bij het plannen van een route op Opties tikt kun je Kronkelroute kiezen. Ook deze route is een stuk langer dan de normale route van 1,5 uur en lijkt wel wat overeen te komen met de spannende routes van GO Ride. AmiGO is gratis te gebruiken en biedt ook verkeersinformatie. De data van alle gebruikers wordt weer doorverkocht aan partijen zoals Apple.

