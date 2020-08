Sinds iOS 13 heb je op je CarPlay-scherm het CarPlay Dashboard. Dit is een apart scherm binnen CarPlay, waarmee je navigatie-instructies, je muziek en meer op één scherm bekijkt. Sinds iOS 13.4 kunnen ook externe navigatie-apps hier gebruik van maken, maar het aantal apps dat hiermee werkt is nog op één hand te tellen. Nu blijkt dat Google Maps binnenkort met het CarPlay Dashboard werkt. De functie is al toegevoegd in de beta van Google Maps.



Google Maps komt naar CarPlay Dashboard

Net als Apple’s eigen Kaarten-app, toont Google Maps links in het dashboard het kaartje, met rechtsboven de navigatie-instructies. Als er nog geen route gestart is, vind je rechtsboven twee knoppen om een navigatie te starten of een bestemming in te spreken met je stem. Google Maps vervangt automatisch Apple Kaarten in het CarPlay Dashboard zodra je de Google Maps-app opent.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het duurt voordat de functie uit beta is en voor iedereen beschikbaar is. Bij de eerste ondersteuning van Google Maps voor CarPlay werd de functie relatief snel uitgerold. Zodra de update voor iedereen beschikbaar is, werken we dit artikel bij.

Momenteel biedt de navigatie-app Magic Earth ondersteuning voor het CarPlay Dashboard. TomTom is er ook nog druk mee bezig, want de betaversie van die app werkt er ook mee samen. Of Google na Google Maps ook Waze naar het CarPlay Dashboard brengt, is nog niet duidelijk.

Wil je weten hoe het CarPlay Dashboard werkt, lees dan onze tip. Voor meer navigatie-apps met CarPlay bekijk je onze uitgebreide vergelijking.