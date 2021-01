Tile Ultra Wideband-tracker

Terwijl we wachten op de AirTags van Apple, heeft Tile de strijd nog niet opgegeven. Het bedrijf komt namelijk met een eigen UWB-trackers. De trackers zouden in de loop van 2021 op de markt moeten komen en maken gebruik van de Ultra Wideband-mogelijkheden, een functie die ook verwacht wordt in de AirTags.



Naast Ultra Wideband zullen de trackers gebruik maken van augmented reality om gebruikers naar hun items te leiden. Tile-gebruiken kunnen met een AR-cameraweergave in de Tile-app verloren items terugvinden door richtingpijlen op het scherm te volgen.

Tile verkoopt al jarenlang trackers, maar die werken via Bluetooth. Met de Ultra Wide Band-techniek is een veel nauwkeurigere locatietracking mogelijk. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.

Apple’s AirTag werkt ook met UWB

Er gaan al langere tijd geruchten dat Apple aan een soortgelijk apparaatje werkt, de AirTags. Volgens analist Ming-Chi Kuo zal Apple nog dit jaar de AirTags gaan onthullen, samen met een augmented reality-device. Ook deze trackers zullen gebruik maken van de Ultra Wide Band-technologie. De AirTags zullen werken met de Find My-app, waaraan een nieuw tabblad met de naam items in zal worden toegevoegd. Externe fabrikanten zoals Tile krijgen op termijn ook toegang tot de locatietechnologie van Apple, zodat zoekgeraakte spullen dankzij andere gebruikers teruggevonden kunnen worden.