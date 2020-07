‘Apple wil ‘Zoek mijn’-netwerk openstellen, maar stelt strikte beperkingen’

Beperkingen voor Find My-openstelling

Het openstellen van het ‘Zoek mijn’-netwerk stelt fabrikanten zoals Tile in staat om gebruik te maken van miljoenen Apple-apparaten die in omloop zijn, om zoekgeraakte spullen terug te vinden. The Washington Post kreeg echter geheime documenten in handen, waaruit blijkt dat er nogal wat beperkingen zijn. De krant vindt dat Apple nu stilletjes andere machtstactieken toepast, nu het bedrijf onder vuur ligt in een reeks antitrust-zaken.



Ontwikkelaars die mee willen doen moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. In het 50 pagina’s tellende document legt Apple uit dat consumenten die ‘Zoek mijn’ gebruiken niet op hetzelfde moment concurrerende diensten mogen gebruiken.

Ontwikkelaars die het document hebben gezien, noemen deze eis ‘ongebruikelijk’. Je kan op je iPhone immers allerlei concurrerende apps met een enkele accessoire gebruiken. Een hoofdtelefoon die aan je iPhone gekoppeld is, werkt immers met alle muziekdiensten die beschikbaar is. Je bent dan niet verplicht om voor Apple Music te kiezen. Dat geldt dus wel voor accessoires die gebruik willen maken van het Zoek Mijn-netwerk. Het openstellen van het ‘Zoek mijn’-netwerk wekte de indruk dat Apple het goede voorbeeld wilde geven, maar het lijkt toch iets genuanceerder te liggen.

Apple vindt echter niet dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. Volgens Apple is het openstellen vooral nuttig voor kleinere bedrijven die niet de middelen hebben om zelf een soortgelijke app te gebruiken. Maar voor Tile zou het wel eens rampzalig kunnen uitpakken: hun eigen netwerk wordt plots een stuk minder waard en ze krijgen er veel concurrentie bij.

Bekijk ook 'Openstellen van Apple's Zoek mijn-netwerk kan rampzalig zijn voor Tile' Tile heeft de afgelopen maanden geprotesteerd tegen oneerlijke concurrentie, nog voordat de Apple AirTag is aangekondigd. Maar nu Apple het Zoek mijn-netwerk openzet voor externe aanbieders zou het wel eens dramatisch kunnen uitpakken voor Tile.

Geheimhouding met dreigingen

Het lastige is nu, dat Apple niet erg transparant is over de voorwaarden. Ontwikkelaars die willen meedoen, moeten een document ondertekenen genaamd ‘Limited License to Find My Network Accessory Spec’. Daarin staat dat ze geen details over de specificaties mogen delen. Doen ze dat wel, dan zullen ze juridisch worden aangepakt. Het document werd daarom anoniem gelekt. Wie achter de betaalmuur van The Washington Post kan kijken, kan het document hier lezen.