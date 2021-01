Het blijkt uit een notitie die de analist aan investeerders heeft gestuurd. Over de AirTags wordt al heel lang gesproken: deze trackers zijn al meermaals gelekt in de code van iOS en in een uitlegvideo. Maar een officiële datum is er nog steeds niet. Daar komt in 2021 verandering in, belooft Kuo. Apple gaat de tracker voor items nog dit jaar op de markt brengen. Ze waarschuwen wanneer je bijvoorbeeld je tas ergens achter laat. Al in 2019 lekten de eerste afbeeldingen van de AirTag en uit sindsdien zijn er meerdere afbeeldingen gelekt.



Je kunt via de Zoek mijn-app kijken waar je AirTags zich bevinden. Hiervoor komt er een nieuw tabblad Items. Om spullen terug te vinden heeft Apple iets slims bedacht: er ontstaat een mesh-netwerk van apparaten die anoniem met elkaar in contact staan, zodat jouw spullen door anderen kunnen worden gevonden. Eerder vandaag lekte er via geruchtenlekker Jon Prosser nog een 3D-animatie van de AirTags uit, die hij via een software engineer had ontvangen. De animatie zou in beeld verschijnen bij het koppelen van een AirTag.

Ook komt er volgens Kuo een augmented reality-device aan, waarbij het waarschijnlijk gaat om een soort bril of headset. Kuo verwacht verder nieuwe AirPods, meerdere Macs met Apple Silicon en de eerste toestellen met mini-LED display. Ze verschijnen in de loop van het jaar.