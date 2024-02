De mogelijkheid om je iPhone als autosleutel voor een Tesla te gebruiken bestaat al langer. Soms komt het helaas voor dat de functie niet goed werkte, waardoor je toch wat stond te pielen met je telefoon. Met een recente update van de Tesla-software moet deze functie een stuk betrouwbaarder werken. Geschikte Tesla’s hebben nu ondersteuning voor het gebruik van Ultra Wideband voor de autosleutel.

iPhone als autosleutel voor Tesla met Ultra Wideband

Ultra Wideband is een technologie die met een speciale chip ervoor zorgt voor zeer nauwkeurige locatiebepaling. Tesla maakte voorheen enkel gebruik van Bluetooth om de afstand tot je telefoon te bepalen. Hierbij wordt bepaald of het signaal sterk of zwak is met een nauwkeurigheid tot zo’n 1 meter. Ultra Wideband is niet alleen energiezuiniger, maar kan ook veel nauwkeuriger tot wel 10 centimeter of minder. Apple noemt Ulta Wideband “GPS, maar dan op huiskamerniveau.”

Vanaf software-versie 2024.2.3 ondersteunt Tesla de verbeterde autosleutelfunctie. Je hebt hiervoor ook de Tesla-app met minimaal versie 4.29.5 nodig. Omdat Ultra Wideband naast software ook speciale hardware vereist, kunnen niet alle Tesla’s gebruikmaken van deze functie. Je hebt minimaal de recent vernieuwde Model 3 (Highland) of een 2023 Model X nodig. Volgens Not a Tesla App is het aannemelijk dat de recent vernieuwde Model S deze update op termijn ook krijgt omdat deze auto Ultra Wideband ondersteunt. Wat de iPhone betreft heb je minimaal een iPhone 11 nodig.

Niet hetzelfde als Apple CarKey

Andere automerken, waaronder BMW, Hyundai en Kia, maken gebruik van Apple CarKey. Met deze functie kun je ook je iPhone als autosleutel gebruiken. Je vindt de autosleutel vervolgens in de Wallet-app en vanuit daar kun je de autosleutel ook met anderen delen. Deze functie wordt gefaciliteerd door Apple en werkt daarom goed samen met het Apple-ecosysteem. Zo staat de autosleutel ook op je Apple Watch en kun je je sleutels zelfs via AirDrop met anderen delen.

De nieuwe functie van Tesla maakt geen gebruik van Apple CarKey. Je zult de sleutels daarom beheren via de Tesla-app. Wanneer je de update hebt geïnstalleerd, kun je de Tesla-app gebruiken om je sleutels te ‘upgraden’. Daarna zou de nauwkeurige locatiebepaling moeten werken.