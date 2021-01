De topman van Apple blijkt niet overdreven met geld te smijten. Er werd in 2020 voor $432.564 uitgegeven aan reizen met private jets. Om veiligheidsredenen moet Cook sinds 2017 gebruik maken van een privévliegtuig. Gezien de kosten van een dergelijke vlucht en de vliegbeperkingen door COVID zal Cook niet veel gereisd hebben, maar toch zijn de kosten gestegen. In 2019 gaf Cook nog $315.311 uit aan reizen met privejets.



Beveiliging van Tim Cook

Daarnaast werd $470.246 uitgeven om Tim Cook te beveiligen ($457.083 in het voorgaande jaar) en ook dat is relatief weinig. Voor de beveiliging van Jeff Bezos, Sundar Pichai, Larry Ellison en Uber-topman Dara Khosrowshahi wordt jaarlijks meer dan $1 miljoen betaald. Facebook verslaat echter alle records door zo’n $20 miljoen per jaar te spenderen aan een leger aan beveiligers voor Mark Zuckerberg.

Tim Cook verdiende in 2020 $14,8 miljoen, waarbij beloning in aandelen nog niet is meegeteld. Cook heeft een basissalaris van $3 miljoen, dat werd aangevuld met $10,7 miljoen aan bonussen vanwege goede prestaties. Daarnaast kreeg de CEO $1 miljoen aan ‘overige compensatie’, onder andere voor vakantiegeld, levensverzekering en pensioen. Cook is er flink op vooruit gegaan, want in 2019 verdiende hij nog $11,5 miljoen. Al dat geld heeft hij vermoedelijk niet nodig, want alleen van de aandelen die hij ontvangt kan hij met gemak rondkomen: in september kreeg hij nog een aandelenpakket ter waarde van $100 miljoen om te zorgen dat hij tot 2025 CEO van Apple blijft.

Voor komend jaar kan de CEO extra geld tegemoet zien, want dan krijgt hij nog een extra bonus omdat hij het al tien jaar heeft volgehouden. Cook volgde in 2011 Steve Jobs op als CEO van Apple. Zijn netto waarde ligt nu boven de $1 miljard, zo heeft Bloomberg becijferd.

Apple-medewerkers verdienen gemiddeld $58.000

Andere Apple-topmensen zoals Luca Maestri, Kate Adams, Deidre O’Brien en Jeff Williams kregen in 2020 elk een salaris van $26 miljoen overgemaakt. Dat lijkt veel, maar het is in lijn met andere grote techbedrijven. De gemiddelde Apple-medewerker verdiende in 2019 een salaris van $57.783. Dit is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder ($57.596). Een Apple Store-medewerker zal gemiddeld iets minder verdienen, terwijl een programmeur in Cupertino er ruim boven zit.

Virtuele aandeelhoudersvergadering

De informatie moest worden opgesteld omdat op 23 februari de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders plaatsvindt. Normaal gebeurt dit in het Steve Jobs Theater, maar deze keer zal het virtueel plaatsvinden om besmetting te voorkomen. De aandeelhouders kunnen om 9:00 uur PT digitaal aanschuiven. Om deel te kunnen nemen moest je op 28 december 2020 beschikken over aandelen Apple.

Dat de meeting nu virtueel is, wil niet zeggen dat iedereen kan inbellen. Apple maakt gebruik van een virtueel vergaderplatform (waarschijnlijk WebEx, zoals gebruikelijk), dat maar een maximaal aantal deelnemers toestaat. Wil je stemmen over belangrijke zaken, dan kun je dat het beste vooraf doen. Voor 2021 staan ook nog wat veranderingen op stapel: om de prestaties van de top te beoordelen zal voortaan ook worden gekeken naar milieu, sociaal en bestuurlijke factoren. Verder heeft Apple antitrust-maatregelen opgenomen als nieuwe risicofactor. Dit kan ervoor zorgen dat producten en diensten drastisch moeten worden aangepast, of niet meer verkocht mogen worden in bepaalde regio’s.

De normale aankondiging van de kwartaalcijfers zal op 27 januari plaatsvinden. De resultaten van het feestdagenkwartaal Q1 2021 komen dan ter sprake.