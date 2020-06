Apple wil aanpassen van iPad-helderheid makkelijker maken

Helderheid iPad-scherm regelen met sneltoets

Een van de nadelen van het Magic Keyboard voor iPad Pro is dat er geen rij functietoetsen op zit, zoals bij een gebruikelijk toetsenbord. Met die knoppen kun je bijvoorbeeld de helderheid en het geluidsvolume regelen, of de muziek pauzeren. Je kunt het wel aanpassen, maar moet dit doen via het Bedieningspaneel of de Instellingen-app. Voor mensen die liever niet hun vingers van het toetsenbord halen komt er een oplossing aan.



Hoewel de aanwijzingen in iPadOS 13.5.5 zijn gevonden, kan het goed zijn dat de nieuwe snelkoppelingen pas in iOS 14 geïntroduceerd worden. Er loopt momenteel weliswaar een iOS 13.5.5 beta, maar we verwachten niet dat daarin nieuwe functies geïntroduceerd worden. Het werkt in ieder geval nog niet: de snelkoppeling voor helderheid is wel in de code te vinden, maar is niet geactiveerd. Het zou gaan om snelkoppelingen om de helderheid van het scherm te wijzigen, maar ook van een aangesloten toetsenbord.

Functies toewijzen aan knoppen

In iPadOS vind je een functie om bepaalde functies toe te wijzen aan fysieke knoppen. Zo zou je de ontbrekende Escape-toets op het Magic Keyboard kunnen toewijzen aan Caps Lock, zoals hieronder te zien is.

Sommige iPad-toetsenborden hebben speciale knoppen om de helderheid van de achtergrondverlichting in het toetsenbord aan te passen. Bij de meeste toetsenborden ontbreekt de verlichting echter en is er ook geen rij functietoetsen, omdat dergelijke toetsenborden vaak wat compacter zijn.