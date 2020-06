Apple start open source-project voor sterke wachtwoorden

Apple is vandaag met een open source project gestart, gericht op ontwikkelaars van wachtwoordenapps. Daarmee is het mogelijk om sterke wachtwoorden te maken, die geschikt zijn voor populaire websites.

Open source-project voor sterke wachtwoorden

Elke website of dienst hanteert andere regels voor wachtwoorden. Bij de ene moet er een karakter in staan, bij de andere moet er minimaal een hoofdletter aanwezig zijn – of een combinatie van dergelijke regels. Apple is nu begonnen met het nieuwe Password Manager Resources-project, waarbij apps voor wachtwoordbeheer de eisen van iCloud Sleutelhanger kunnen overnemen. Dit moet leiden tot sterke, unieke wachtwoorden die voldoen aan het juiste recept.



De meeste wachtwoordmanagers zoals LastPass en 1Password kunnen al wachtwoorden genereren voor gebruikers. Dit moet voorkomen dat mensen zelf iets verzinnen, waarbij ze vaak hetzelfde wachtwoord hergebruiken of iets kiezen wat makkelijk te raden is. Wordt er echter een wachtwoord aangemaakt dat niet voldoet aan de eisen, dan levert dat frustratie op. Bovendien zijn mensen dan geneigd toch maar hun eigen wachtwoord te kiezen.

Als een wachtwoordenapp weet welke regels er gelden, zal het gegenereerde wachtwoord altijd bruikbaar zijn en Apple gaat de appmakers daarbij helpen. Het project omvat een aantal onderdelen, waaronder links naar webpagina’s waar je je wachtwoord kunt wijzigen en een verzameling websites met gedeelde inlogsystemen. Door samenwerking moet het allemaal makkelijker worden.

De info is te vinden op Github.