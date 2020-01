De Robin ProLine-videodeurbel is nu geschikt voor HomeKit Secure Video. Het is daarmee de eerste deurbel die deze nieuwe functie ondersteunt.

Het aanbod van HomeKit deurbellen is al beperkt, dus het mag best uitzonderlijk genoemd worden dat er nu een model is dat ook nog geschikt is voor HomeKit Secure Video. Het is het Nederlandse Robin nu gelukt om de eerste te zijn. Het toevoegen van deze functie heeft allerlei voordelen.



Robin ProLine deurbel met HomeKit Secure Video

Robin heeft twee verschillende modellen in het assortiment: de ProLine en de ProLine Compact. Je kan bij elk model kiezen uit drie kleuren, namelijk zwart, spacegrijs en zilver. De ProLine-reeks is eigenlijk bedoeld voor bedrijven, want er zit ook een uitgebreide intercom in. De deurbel is door zijn specificaties daardoor niet echt vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Ring-deurbel, die een stuk toegankelijker zijn. De Robin ProLine-deurbel is beschikbaar voor zo’n €700.

Met de ondersteuning voor Secure Video kunnen de camerabeelden veilig worden bewaard op je iCloud-account. Je hebt hier wel minimaal een iCloud-bundel van 200GB voor nodig, wat €2,99 per maand kost. De camera kan dankzij Secure Video beweging detecteren en onderscheid maken tussen dieren en mensen. Je kan kiezen of de camera alleen moet streamen of zowel moet streamen als opnemen. Je kan dit apart instellen voor als je thuis en als je van huis bent. De opnamegeschiedenis is 10 dagen.

Mocht je al een Robin ProLine-deurbel hebben, dan kan je die updaten via de vernieuwde Robin ProLine-app. Tik hiervoor op het tandwiel bij het accessoire en kies voor Update firmware > Start firmware update. Nadat de firmware bijgewerkt is, kun je HomeKit Secure Video inschakelen via de Woning-app.

Kopen: Robin ProLine videodeurbel voor €696

