Apple brengt dit jaar naar verwachting de iPad Pro 2020 uit. Wat kan dit model leren van de iPhone 11 (Pro)? In dit artikel zetten we onze wensen op een rij met functies van de iPhone 11 (Pro) die we graag op de iPad Pro 2020 willen zien.

iPad Pro 2020 functies van de iPhone 11: deze willen we zien

Toen Apple de iPad Pro 2018 aankondigde, werden er veel functies toegevoegd die al eerdere op de iPhone zaten. Zo kreeg de iPad Pro Face ID en een Liquid Retina-display, de schermtechniek die op de iPhone XR geïntroduceerd werd. Bij de nieuwe iPad Pro 2020 kan dat ook gebeuren, want Apple introduceerde op de nieuwste iPhone veel functies die ook op de iPad niet misstaan. We zetten onze wensen op een rij.



#1 Ruimtelijke audio en Dolby Atmos

De iPad Pro heeft al sinds het allereerste model meerdere speakers. Zowel aan de boven- als onderkant zitten speakers die het geluid een stuk beter laten klinken. Maar het kan nog altijd beter, zo bewees ook de iPhone 11. Apple voegde daar de functie ruimtelijke audio toe. Hiermee wordt een surround-effect gecreëerd, waardoor het geluid vanuit alle kanten lijkt te komen. Dat komt op een iPad Pro goed van pas, want de iPad is uitermate geschikt voor het kijken van video’s.

Daarbij kan Apple ook meteen Dolby Atmos toevoegen. Dolby Atmos levert een hogere geluidskwaliteit en is de audio-variant van Dolby Vision. Dolby Atmos vinden we niet alleen op de Apple TV 4K, maar sinds vorig jaar ook op de iPhone 11-serie.

#2 Drievoudige camera

Met de drievoudige camera op de iPhone 11 Pro maak je de mooiste foto’s. Hoewel de iPad Pro niet per se een apparaat is waar je elke dag foto’s mee kan maken, is het apparaat wel geschikt om foto’s mee te bewerken. Waarom dan niet meteen prachtige foto’s maken en bewerken met één apparaat? Volgens geruchten krijgt de iPad Pro dit jaar ook een flink verbeterde camera. We hopen dan ook dat Apple meteen kiest voor die van de iPhone 11 Pro, met de telelens en ultragroothoeklens, inclusief nachtmodus.

Stilletjes hopen we dat Apple zelfs nog een stap verder gaat, door er een time-of-flight-sensor aan toe te voegen. Dit is een 3D-camera die met lasers de afstand tot een object kan meten. Je zou daarmee dus 3D-foto’s kunnen maken en dit komt ook van pas bij augmented reality. We vinden AR ook beter tot zijn recht komen op het grotere scherm van een iPad en zo’n geavanceerde lens zou dit zeker nog beter maken.

#3 U1-chip en betere specs

De iPad Pro 2018 heeft een A12X-chip, die nog steeds razendsnel is. Het is de verwachting dat dit bij het aankomende model weer verder verbeterd wordt, met een A13X-chip die gebaseerd is op de A13 in de iPhone 11. Dat betekent dus nog betere prestaties, dat vooral van pas komt bij fotografie. Een chip die we ook graag willen zien in de nieuwe iPad Pro is de U1-chip. Deze chip heeft Ultra Wideband technologie aan boord. Dat is een nieuwe vorm van nauwkeurige locatiebepaling, vooral binnenshuis. Apple gebruikt dit nu in AirDrop om nauwkeuriger bestanden uit te wisselen, maar we hopen dat Apple het in de iPad Pro ook voor andere dingen in gaat zetten.

De iPad Pro is een apparaat dat je veelal in huis gebruikt. Het zou dan bijvoorbeeld handig zijn dat je met je iPhone 11 (Pro) tot op de centimeter nauwkeurig je iPad Pro kan opzoeken als je deze in huis kwijt bent. Volgens geruchten werkt Apple ook aan de AirTag met een soortgelijke functie. Door het eerst naar de iPad Pro te brengen, laten ze meteen zien wat de mogelijkheden zijn. Tot nu toe is de U1-chip vrij onbenut gebleven.

#4 Snellere Face ID

Face ID vinden we sinds eind 2018 op de iPad Pro. In de tussentijd heeft Apple de gezichtsherkenning weten te verbeteren op de iPhone 11, waardoor de kijkhoek groter is en je gezicht ook sneller gescand wordt. We hopen dat Apple dit doortrekt naar de iPad Pro. Hoewel de herkenning daar al erg goed is (en zelfs in meerdere richtingen werkt), is sneller in dit geval altijd beter. De grotere kijkhoek kan van pas komen als je bijvoorbeeld samen met je partner naar een filmpje zit te kijken en daardoor dus niet recht voor de iPad zit.

#5 Wi-Fi 6

Wi-Fi 6, ook wel 802.11ax genoemd, is de nieuwe standaard voor draadloze routers. Dit heeft allerlei voordelen, waaronder meer bereik. De iPhone 11 is er al klaar voor, dus het is een kwestie van tijd voordat dit de overstap maakt naar de iPad Pro. Nadeel hiervan is dat je deze verbetering alleen merkt als je een geschikte Wi-Fi 6 router in huis haalt. De komende jaren verschijnen er steeds meer routers die dit ondersteunen, dus als Apple dit op de iPad Pro 2020 toevoegt, ben je meteen klaar voor de toekomst.

De iPad Pro 2020 verwachten we nog dit voorjaar. Er gaan geruchten dat Apple de nieuwe versie in maart aankondigt, al zijn er ook geruchten geweest dat we nog iets langer geduld moeten hebben tot later dit jaar. Wil je meer lezen over wat we van dit model verwachten, check dan onze round-up.