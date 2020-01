Op Apple TV+ is vanaf vandaag een compleet nieuwe serie te zien. Little America vertelt verhalen van immigranten in Amerika. Ook is eindelijk bekend wanneer The Banker te zien is en is er nieuws over Servant, de thriller die mogelijk plagiaat gepleegd heeft.

Zo langzaamaan krijgt Apple TV+ steeds meer vorm, hoewel de streamingdienst lang niet in de buurt komt van bijvoorbeeld Netflix. Mocht je alle reeds beschikbare films en series al gezien hebben, dan kun je vanaf vandaag weer een nieuwe serie bingewatchen. Little America is in één keer in zijn geheel te zien.



Little America kijken: verhalen van immigranten

Little America is gemaakt door de makers The Big Sick en Master of None. Laatstgenoemde verscheen exclusief op Netflix en werd erg goed gewaardeerd. De verwachtingen voor Little America zijn dan ook hooggespannen. Op Rotten Tomatoes krijgt de serie in ieder geval louter positieve reacties, met een score van 100%. Little America is geen Amerikaanse versie van Little Britain, maar een serie over immigranten in Amerika. De serie draait om kleine korte portretten van een half uur, waarmee ook meteen een beeld geschetst wordt van Amerika in zijn geheel.

Het is vooral een komische serie die op een grappige manier de verhalen van immigranten vertelt. Voor de afwisseling in het aanbod is Little America een goede toevoeging, tussen de meer dramatische series als The Morning Show, See en Truth Be Told. Ben je fan van de serie, dan is er bovendien goed nieuws. De maker van Little America heeft een langdurige deal met Apple gesloten en gaat de komende tijd meer series maken.

Little America is vanaf vandaag in zijn geheel te zien. De serie bestaat uit acht afleveringen van elk ongeveer een half uur.

The Banker komt in maart

Ander nieuws is dat The Banker er eindelijk aan zit te komen. De film, met onder andere Samuel L. Jackson en Anthony Mackie, gaat over twee Afro-Amerikaanse zakenmannen die leningen verstrekken in de zwarte gemeenschap. Het is tegelijk een film met een boodschap: het speelt zich af ten tijde van de Jim Crow-wetten (1880-1965). De film zou oorspronkelijk in december 2019 in de bioscoop in premiere gaan, maar werd uitgesteld vanwege onder andere beschuldigingen van seksueel wangedrag van de producer Bernard Garret Jr.

Apple heeft nu onderzoek gedaan naar de situatie. Wat daarvan de conclusie is, is niet helemaal duidelijk. Apple zegt dat ze het verhaal te belangrijk vinden om niet te worden verteld. De film verschijnt op 6 maart in de Amerikaanse bioscopen en is vanaf 20 maart 2020 te bekijken op Apple TV+.

Seizoensfinale en aanklacht tegen Servant

Tot slot is er een aanklacht ingediend tegen Apple en M. Night Shayamalan, de maker van de Apple TV+ serie Servant. Volgens Francesca Gregorini is de serie een kopie van haar film The Truth About Emanuel, dat al in 2013 verscheen. Die film gaat over een jonge babysitter die moet oppassen op een pop, die dient ter vervanging van een overleden baby. Ook in Servant is dit een belangrijk deel van het plot.

Naast de vergelijkingen in het plot, zijn er ook overeenkomsten in de sfeer en de manier hoe zowel Servant als The Truth About Emanuel gefilmd zijn. Volgens de makers van Servant begon de productie voor de serie al voor de komst van The Truth About Emanuel en berust de gelijkenis slechts op toeval. De makers van Servant beweren de film van Gregorini nooit gezien te hebben.

Francesca Gregorini hoopt nu met de aanklacht te voorkomen dat Servant nog verder gedistribueerd wordt en eist de inkomsten van Apple van de serie. Vanaf vandaag is in ieder geval de seizoensfinale van Servant te zien. Eerder werd al bekend dat er een tweede seizoen komt van de thriller-serie, maar of dat met deze aanklacht nog door gaat, valt nog te bezien.