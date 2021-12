Razer Chroma-koeler

Razer kennen we vooral van de game-accessoires zoals controllers. Deze MagSafe-koeler is ook gericht op gamers, die zo intensief in het spel opgaan dat hun iPhone het te heet krijgt. Je plakt de Razer Phone Cooler Chroma met magneten aan de achterkant van je smartphone. Voor oudere iPhones en Android-toestellen is er een clip om de koeler vast te maken. De koeler gebruikt het Peltier-effect om de temperatuur omlaag te halen. Binnenin zit een ventilator met zeven bladen waarmee lucht uit de omliggende aluminium heatsink wordt getrokken.



De ventilator draait rond op een snelheid van 6400 rpm en stuurt de lucht via een uitlaat aan de achterkant naar buiten. Geheel in Razer-stijl zijn er twaalf instelbare RGB-ledlampjes aanwezig voor feestelijke kleureffecten, iets wat je normaal vooral bij pc-gamers ziet. De benodigde stroomvoorziening loopt via een 1,5 meter lange usb-c-kabel, dus niet via MagSafe . Hij kost $60.

Eerder bracht Razer al de Arctech iPhone Gaming Case uit, een reeks hoesjes met koelend effect, zodat je langer kunt gamen zonder dat je iPhone het begeeft. Toch iets te overdreven? Dan is de misschien meer iets voor je. Dit is een MFi-gecertificeerde gamecontroller die je om de iPhone plaatst.