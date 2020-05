Werkt een kabel of adapter niet goed als je je iPhone probeert op te laden? 'Accessoire niet ondersteund' is een melding die je dan te zien kunt krijgen. Is de kabel kapot, of van slechte kwaliteit? Hoe kun je het oplossen? In deze tip lees je wat er aan de hand is.

‘Accessoire niet ondersteund’

Er is vrijwel altijd een duidelijke oorzaak te vinden waarom je iPhone deze melding geeft. Soms is er iets mis met de oplaadkabel of dock die je gebruikt. Het heeft in ieder geval iets te maken met de verbinding tussen de iPhone en de kabel. Het loont de moeite om de kabel of het accessoire even uit je iPhone te trekken en opnieuw aan te sluiten. Blijft de melding nog steeds verschijnen? Dan is er hoogstwaarschijnlijk sprake van één (of meerdere) van deze oorzaken:



De melding ‘Accessoire niet ondersteund’ kun je te zien krijgen als je iets aansluit op je iPhone of iPad. Meestal zal dat een kabel of adapter zijn, maar het kan ook gaan om een dock of ander accessoire. Het gevolg is dat je iPhone opladen niet lukt of dat je bepaalde accessoires niet kunt gebruiken. Waarom krijg je deze melding? In deze tip leggen we uit wat de oorzaak kan zijn.

Oorzaak #1: De kabel is kapot of van slechte kwaliteit

Eén van de mogelijkheden is dat je een goedkope kabel hebt gekocht van bedenkelijke kwaliteit. Als je een kabel van 1 euro hebt gekocht, kun je er vanuit gaan dat de kwaliteit minder is dan de officiële kabels. Soms werken dergelijke kabeltjes en accessoires prima, maar de kans dat je tegen problemen aanloopt is nu eenmaal wat groter. Bovendien loop je meer risico op oververhitting en brand. Kabels en adapters die je op de markt en bij prijsstunters koopt zijn bijna altijd van mindere kwaliteit. IKEA heeft goedkope kabels met zwart-wit gevlochten textiel, die wel van goede kwaliteit zijn en MFi-gecertificeerd zijn (zie volgende punt).

Overigens kunnen ook de officiële kabels van Apple problemen geven. Sommige mensen merken dat na verloop van tijd de witte coating los gaat zitten, waardoor de stroomdraden blootliggen. Je kunt kapotte Lightning-kabels omruilen in de Apple Store als er nog iPhone-garantie geldt. Wacht dus niet te lang.

Oorzaak #2: Het accessoire is niet MFi-gecertificeerd

Apple heeft speciale chips ingebouwd in kabels, adapters en andere accessoires. Daarmee kan een iPhone detecteren of er wel een origineel accessoire is aangesloten. Ook externe fabrikanten kunnen tegen betaling zo’n chip inbouwen, door mee te doen aan het Made for iPhone-programma (MFi). Een dergelijk accessoire wordt door Apple uitvoering getest en krijgt dan een goedkeuringsstempel. Die extra handelingen kosten wel meer tijd en geld; vandaar dat MFi-accessoires over het algemeen duurder zijn. Daar staat tegenover dat je wel zeker weet dat het goed werkt en dat de betreffende accessoires goed beveiligd zijn tegen zaken als oververhitting.

Apple’s eigen accessoires zijn uiteraard MFi-goedgekeurd. Hoe je zeker weet dat accessoires MFi goedgekeurd zijn bespreken we in een apart artikel.

Oorzaak #3: De computer wordt niet vertrouwd

Probeer je via de USB-poort van je MacBook op te laden, dan kun je de vraag voorgeschoteld krijgen of je de computer wel vertrouwd. Apple heeft deze extra beveiliging ingebouwd, omdat bleek dat er malware in omloop was.

Stel dat je op bezoek bent bij een vriend en je wilt even je iPhone bijladen. Sluit je je eigen iPhone aan op de Mac van een vriend, dan kon er ongewenste data-uitwisseling plaatsvinden. Ook bleek het mogelijk om gegevens aan iPhones te onttrekken, bijvoorbeeld als een geheime dienst wilde rondsnuffelen op de iPhone van een verdachte.

Vandaar dat je bij het aansluiten van je iPhone op de Mac nu de vraag krijgt, of je de computer vertrouwt. Je moet dan akkoord geven en je iPhone ontgrendelen. Tot die tijd werkt het opladen en uitwisselen van data niet.

Oorzaak #4: Er is een probleem met de iPhone(-software)

Je hebt het advies al veel vaker gezien: even herstarten van je iPhone kan de oplossing zijn. Mogelijk is er even een glitch waardoor de software niet detecteert dat er een kabel is aangesloten, waardoor het opladen niet van start gaat. Hoe je je iPhone kan herstarten lees je in onderstaande tip. De meest makkelijke manier is om je iPhone even helemaal uit te zetten en een halve minuut te wachten.

Er kan ook iets mis zijn met de iOS-versie die je gebruikt. Wellicht zit er een bug in, waardoor jouw accessoire niet meer werkt. Probeer je iPhone of iPad altijd de updaten naar de nieuwste iOS- of iPadOS-versie. Het klinkt allemaal heel logisch, maar je kunt het beter even controleren om zeker te weten. In onderstaande tip lees je hoe je je iPhone kunt updaten naar de nieuwste software-versie.

Oorzaak #5: De Lightning-poort is vies, beschadigd of kapot

Misschien is er helemaal niets mis met de kabel of het accessoire, maar zit er iets in de Lightning-poort. Een stofje of andere viezigheid kan ervoor zorgen dat je Lightning-poort niet goed functioneert. Kijk met een zaklamp in de opening, om te zien of er misschien vuil aanwezig is. Je kunt hiervoor een wattenstaafje, anti-statische borstel, een ongebruikte tandenborstel of tandenstoker gebruiken.

Probeer het accessoire daarna opnieuw aan te sluiten. Werkt het nog steeds niet? Probeer dan eens een ander accessoire of een andere kabel om te weten of het aan je Lightning-poort ligt. Is deze beschadigd of kapot, dan kun je het beste contact met Apple Support opnemen om de verdere stappen te bespreken.

Gelukkig zit je niet meteen diep in de problemen als je Lightning-poort kapot is. Veel toestellen kun je tegenwoordig ook draadloos opladen en muziek luisteren kan ook draadloos.

Oorzaak #6: De Lightning-aansluiting is kapot

Kijk eens goed naar de Lightning-aansluiting van de kabel of het accessoire. Zijn de pinnetjes allemaal schoon en onbeschadigd? Zit er misschien viezigheid aan vastgeplakt, zoals opgedroogde cola of etensresten? Zijn er krassen en andere beschadigingen bij de pinnetjes te zien, of is de aansluiting verkleurd? Er kan sprake zijn geweest van oververhitting, waardoor bepaalde aansluitingen zijn doorgebrand.

Als de kabel in contact met water is geweest kan er corrosie zijn opgetreden. Heb je ruzie gemaakt om een kabel en heb je er samen met een huisgenoot hard aan getrokken? Of kun je wellicht de tandafdrukken van je huisdier op de kabel zien? Dit kan er allemaal voor zorgen dat jouw kabel zijn beste tijd gehad heeft. Ook in dit geval is de enige oplossing: de kabel vervangen. Als een officiële kabel binnen de garantie kapot is gegaan, krijg je in de Apple Store een nieuwe. Vergeet niet eerst een afspraak te maken.

Oorzaak #7: Het accessoire zelf is kapot

Kijk eens goed naar het accessoire zelf: is er zichtbare schade te zien of te ruiken, bijvoorbeeld een brandgeur? Gaat het om een adapter, dan kan ook deze kapot zijn. Kijk in de USB-poort van de adapter om te zien of daar misschien vuil en stof in zit. Probeer het accessoire eens in combinatie met een andere iPhone, zodat je zeker weet dat het niet aan jouw toestel ligt. Krijg je steeds de melding ‘Accessoire niet ondersteund’, ongeacht welke oplader je aansluit, dan is de oplader niet het probleem.

Oorzaak #8: Je gebruikt een te lange verlengkabel

Je kunt de melding ook krijgen als je een extra verlengkabel gebruikt om de iPhone op te laden, bijvoorbeeld als de afstand tussen het stopcontact en jouw nachtkastje net iets te groot is. Controleer bij gebruik van een verlengkabel of de iPhone wel wordt opgeladen. Soms toont de iPhone deze melding, maar gaat het opladen gewoon door. In dat geval is er niets aan de hand en kun je de verlengkabel gewoon blijven gebruiken.

Gebruik je een stopcontact met schakelaar, dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld.

