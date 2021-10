Er is een nieuwe beta van watchOS 8.3 beschikbaar voor ontwikkelaars en testers. Apple test weer nieuwe functies en probeert wat bugs op te lossen in deze aanstaande update, die eerst door de testers onder handen moet worden genomen.

watchOS 8.3 is de tweede grote update na de release van watchOS 8, waarin je onder andere de Mindfulness-app, ondersteuning voor Focus en meldingen nieuwe stijl aantrof. Vreemd genoeg heeft Apple watchOS 8.2 overgeslagen en nummert meteen door naar watchOS 8.3. Mogelijk wordt dit nog rechtgetrokken. In watchOS 8.3 zal Apple vooral bugs willen oplossen en stopt er misschien ook nog wat andere kleine verbeteringen in.



Nieuwste watchOS 8.3 Beta

watchOS 8.3 Beta 1

27 oktober 2021 – Apple heeft de eerste beta van watchOS 8.3 uitgebracht met buildnummer 19S5026e.

watchOS 8.3 beta downloaden

De beta van watchOS 8.3 is beschikbaar voor ontwikkelaars en publieke testers met het juiste betaprofiel. Heb je al een eerdere beta van watchOS geïnstalleerd, dan zie je de update vanzelf verschijnen. We verwachten dat de beta binnenkort ook voor publieke testers beschikbaar komt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Over watchOS 8.3

De grote release van watchOS 8 is nog maar een paar weken geleden, dus we verwachten geen grote nieuwe functies. Ook zijn er geen achterstallige functies in watchOS 8 die nog uitgebracht moesten worden. Mochten we toch ontdekkingen doen, dan werken we dit artikel uiteraard bij. We rekenen echter vooral op bugfixes.

Tijdlijn watchOS 8.3 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de watchOS 8.2 beta’s. We verwachten watchOS 8.3 in november/december 2021.

watchOS 8.3 beta 1: 27 oktober 2021 (verschenen; buildnummer 19S5026e)

watchOS 8.3 final: november/december 2021

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een watchOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Bij watchOS kun je bovendien niet downgraden.