MagSafe is belangrijke functie voor de iPhone. De MagSafe-oplader is een vertrouwd accessoire en deze krijgt nu vermoedelijk een flinke upgrade.

Apple lijkt zich voor te bereiden op een aanzienlijke upgrade voor de MagSafe-oplader voor de aankomende iPhone 17-serie. Nu meldt 91mobiles dat de nieuwe generatie MagSafe-opladers het Qi 2.2-protocol ondersteunen, wat een draadloos laadvermogen tot 50W mogelijk maakt.

Wat is Qi 2.2 en waarom is het belangrijk?

Qi is de algemene standaard voor draadloos opladen, want vrijwel alle moderne smartphones ondersteunen Qi-opladen. MagSafe is Apple’s eigen variant op Qi, geïntroduceerd op de iPhone 12. Het gebruikt dezelfde Qi-technologie als basis, maar voegt magnetische uitlijning toe zodat je iPhone altijd precies goed op de lader ligt – wat efficiënter laden mogelijk maakt.

Qi werkt met elke Qi-compatibele lader, maar MagSafe zorgt voor een snellere, betrouwbaardere verbinding dankzij de ingebouwde magneten. Ook ondersteunt Apple via MagSafe op iPhones hogere vermogens, maar tot nu toe was dat beperkt tot 25W (met een 30W adapter), specifiek voor de iPhone 16-serie. Daar had je dan wel de vernieuwde 2024-versie van de MagSafe-oplader voor nodig, met gevlochten kabel.

Nu lijkt er opnieuw een nieuwe variant aan te komen. De nieuwe MagSafe-opladers behouden het kenmerkende witte puck-ontwerp en zijn uitgerust met gevlochten kabels van 1 en 2 meter. Ze leveren een uitgangsvermogen van 45W (15V × 3A) wanneer ze zijn aangesloten op een compatibele usb-c-voedingsadapter. Qi2.2, de nieuwe versie, ondersteunt echter een vermogen tot 50W.

Compatibiliteit en prestaties

Waar deze nieuwe MagSafe-oplader compatibel worden met de iPhone 17-serie, tonen tests aan dat deze ook met terugwaartse kracht geschikt zijn voor iPhone 16 en eerder. Daar zit wel een addertje onder het gras. Om te profiteren van de hogere laadsnelheden is een geavanceerde laadchip vereist. Zonder deze chip zullen oudere iPhone-modellen beperkt blijven tot lagere laadsnelheden.

Het lijkt er dus op dat je de iPhone 17-serie sneller draadloos kan opladen, maar alleen met deze vernieuwde MagSafe-charger. Eerder gingen er geruchten dat het opladen van de iPhone 17 niet veel sneller zou gaan.

Bekijk ook Hoe snel kan je de iPhone 17 straks opladen? ‘Niet veel sneller dan nu’ Elk jaar hopen we weer dat er grote verbeteringen zijn op het gebied van accu en oplaadmogelijkheden. We nemen je mee in de laatste geruchten omtrent het opladen van de iPhone 17.

Aankondiging MagSafe opladers

Traditiegetrouw worden nieuwe iPhones pas in september aangekondigd, waarschijnlijk samen met deze nieuwe MagSafe oplader. Met deze upgrade zou Apple een aanzienlijke sprong maken in draadloos opladen, waarmee het dichter in de buurt komt van de laadsnelheden die momenteel beschikbaar zijn op sommige Android-apparaten. Dit zou een belangrijke verbetering zijn voor gebruikers die snelle en efficiënte oplaadmogelijkheden waarderen.

In de tussentijd kan je alles over je iPhone draadloos opladen lezen in onze gids.