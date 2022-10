iPadOS 16.1 is er! De najaarsupdate voor je iPad staat klaar en als je je mening en ervaringen wil delen, dan moet je hier zijn! Praat mee over de nieuwste iPadOS-versie en ontdek wat anderen ervan vinden. Of vertel zelf hoe je de beta en het downloaden hebt ervaren.

iPadOS 16.1 download: wat zijn jouw ervaringen?

We hebben er iets langer op moeten wachten dan gebruikelijk, maar nu is het grote moment eindelijk daar. Je kunt iPadOS 16.1 installeren op je iPad. Iedereen met een geschikte iPad kan aan de slag gaan en de talloze nieuwe functies en verbeteringen ontdekken. Genoeg om over te discussieren dus en dat kan in deze Praat mee. Of je nu vandaag voor het eerst kennismaakt met de update of al vanaf het begin de beta getest hebt: iedereen kan op deze pagina terecht om erover te vertellen.

iPadOS 16 of iPadOS 16.1? Welke update komt nou eigenlijk uit?

Oorspronkelijk wilde Oorspronkelijk wilde Apple iPadOS 16.0 uitbrengen, als allereerste grote update. Toen echter het besluit was genomen om de update uit te stellen, is Apple verder gaan werken aan iPadOS 16.1. Er is daardoor wel een beta geweest van iPadOS 16.0, maar die is nooit publiek uitgebracht. iPadOS 16.1 is de allereerste publieke versie, die nu voor iedereen beschikbaar komt maar hier en daar kun je ook nog de algemene naam iPadOS 16 tegenkomen.

Heb je te maken met iPadOS 16 bugs en problemen? Omdat veel van deze bugs overeenkomen met de iPhone -update verwijzen we je naar onze pagina over iOS 16 bugs en problemen . Veel van deze problemen zijn inmiddels opgelost.

Alles over iPadOS 16

Heb je een geschikte iPad, dan kun je vanaf vandaag aan de slag gaan met de nieuwe functies. Je moet beschikken over een:

Zo is er nu een nieuwe Referentiemodus op de iPad, maar alleen voor de nieuwste modellen. Dit geldt ook voor de nieuwe functie weergavezoom op de iPad. Gelukkig zijn er ook functies die interessant zijn voor een bredere groep mensen. Bijvoorbeeld de Weer-app op de iPad, die eindelijk de sprong naar het grotere scherm heeft gemaakt. Wil je weten wat er nieuw is, bekijk dan onze favoriete iPadOS 16 functies.

Hoe je te werk gaat bij het installeren van iPadOS 16, lees je onder meer in ons speciale artikel. We raden je in ieder geval aan om een back-up van je iPad te maken. We raden je ook aan om te controleren of jouw favoriete apps al zullen werken met iPadOS 16. Twijfel je, wacht dan nog even met het updaten. Heb je de update geïnstalleerd? Laat het dan vooral weten als je op problemen met iPadOS 16 stuit, zodat anderen er ook iets aan hebben.

Voor betatesters is het goed om te weten dat het buildnummer van de uiteindelijke publieke versie vaak gelijk is aan de laatste iPadOS 16 RC (20B79). Je hoeft in dat geval dus niets te doen, omdat je de nieuwste versie al hebt.

Ga je vanavond de update installeren? Lees dan ook even onze eerdere artikelen:

Lukt het installeren van iPadOS 16 niet? Lees dan onze tips voor het oplossen van installatieproblemen van iOS- en iPadOS-updates. De meestvoorkomende problemen kun je via de tips in dit artikel oplossen.