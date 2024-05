Odido biedt nu als eerste provider Apple One aan aan haar klanten. Je kunt het zelfs de eerste drie maanden gratis krijgen. Maar voor sommige klanten is Apple One helemaal gratis.

Apple One is Apple’s alles-in-een-bundel waarin iCloud+, Apple Arcade, Apple Music en Apple TV+ in gecombineerd zijn. Met Apple One kun je geld besparen in vergelijking met de individuele abonnementen op Apple’s diensten. Als je dus veel van Apple’s diensten gebruikmaakt, kan een Apple One-bundel een slimme keuze zijn. Normaal gesproken sluit je dit rechtstreeks af bij Apple, maar klanten van Odido kunnen dit nu ook rechtstreeks bij de provider doen. En dat kan een flink voordeel opleveren.

Apple One bij Odido

Om de start van Apple One bij Odido te vieren, biedt de provider Apple One nu voor de eerste drie maanden gratis aan. Het gaat om het individuele Apple One-abonnement, dat €19,95 per maand kost en 50GB iCloud-opslag biedt. Apple Music is hier ook bij inbegrepen, evenals Apple TV+ en Apple Arcade. Die laatste twee zijn ook te delen met gezinsleden, ook al behoort dit tot het individuele abonnement.

Bij Odido kun je nu dus drie maanden gratis Apple One Individueel gebruiken. Daarna betaal je €19,95 per maand en dat is dezelfde prijs als rechtstreeks bij Apple. Het enige verschil als je het bij Odido afsluit, is dat de kosten in rekening worden gebracht via je Odido-rekening.

Gratis voor sommige gebruikers

Maar voor abonnees van het meest uitgebreide Odido-abonnement is er wel degelijk een voordeel. Heb je een Odido Unlimited Premium mobiel abonnement, dan kan je de Extra’s punten die je daarbij krijgt gebruiken om je te abonneren voor Apple One. Binnen het Extra’s-programma van Odido ontvangt iedere gebruiker punten, die je kunt gebruiken om je te abonneren op diensten. Bij Unlimited Plus krijg je een punt en bij Unlimited Premium dus drie. Apple One kost 3 Extra’s-punten, waardoor je je dus zonder extra kosten kunt abonneren. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is inloggen op je Odido-account en Apple One aan te vinken bij de extra’s.

Als je al Apple One Gezin (of Premier voor buitenlandse Apple ID’s) hebt, kun je Apple One via Odido ook aan een ander Apple ID koppelen. Mocht je al een betaald iCloud+ abonnement hebben, dan wordt dit opgeteld bij je Apple One-bundel. Eventuele lopende abonnementen op Apple Music, Apple Arcade en Apple TV+ worden gepauzeerd zodra je Apple One via Odido afsluit.

